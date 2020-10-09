Vasco inicia negociação com Dorival Júnior; Alexandre Grasseli, sub-20, comanda o time contra o Flamengo

O Vasco abriu negociação com Dorival Júnior. Pode ser ele o substituto de Ramon Menezes como técnico do time principal do clube. A demissão do ex-meia se deu na manhã da última quinta-feira, e o Cruz-Maltino se movimenta para não tardar em anunciar o novo comandante. A informação do contato entre o clube de São Januário e o possível novo contratado foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes.Às vésperas da eleição presidencial, o presidente do clube, Alexandre Campello, quer um profissional experiente para gerir o time - num contraste à pouca experiência de Ramon - num momento também de total reformulação do departamento de futebol.