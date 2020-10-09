Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco inicia negociação com Dorival Júnior; Alexandre Grasseli, sub-20, comanda o time contra o Flamengo
futebol

Vasco inicia negociação com Dorival Júnior; Alexandre Grasseli, sub-20, comanda o time contra o Flamengo

Se as tratativas prosperarem, será a terceira passagem do treinador 58 anos pelo clube de São Januário. Clube busca experiência para o cargo antes ocupado por Ramon Menezes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 13:55

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:55

Crédito: O último trabalho de Dorival Júnior foi no Athletico-PR, neste mesmo 2020 (Divulgação/Site Oficial do Athletico
O Vasco abriu negociação com Dorival Júnior. Pode ser ele o substituto de Ramon Menezes como técnico do time principal do clube. A demissão do ex-meia se deu na manhã da última quinta-feira, e o Cruz-Maltino se movimenta para não tardar em anunciar o novo comandante. A informação do contato entre o clube de São Januário e o possível novo contratado foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes.Às vésperas da eleição presidencial, o presidente do clube, Alexandre Campello, quer um profissional experiente para gerir o time - num contraste à pouca experiência de Ramon - num momento também de total reformulação do departamento de futebol.
Dorival Júnior está com 58 anos e, se as tratativas tiverem êxito, será a terceira passagem dele por São Januário. Ele comandou o time em 2009, na campanha do acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, após o primeiro rebaixamento; e em 2013, quando não deixou boa impressão em parte da torcida.
O próximo jogo do Vasco é neste sábado, contra o Flamengo. O técnico à beira do gramado será Alexandre Grasseli, do time sub-20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados