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Vasco inicia as renovações de planos da Black Friday e publica números em tempo real

Resultados são mostrados à torcida através de um contador virtual no site do programa. Clube obteve 19.655 renovações, recuperações ou novas adesões desde o início de maio...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 20:21

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:21

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Começaram na última segunda as renovações dos planos semestrais de sócios do Vasco criados na Black Friday de 2019 e o clube publicou no site do programa um contador, para que a torcida possa acompanhar em tempo real os resultados. Desde o início de maio até às 14h desta quarta foram 19.655 renovações, recuperações ou novas adesões realizadas no programa Gigante.
Os números são a partir de primeiro de maio porque foi possível aos sócios fazer renovações antecipadas de seus planos e optar por ganhar ou não meses de bônus. São 2 meses a mais em planos semestrais ou 3 meses para quem escolher um plano anual. Quem quiser pode abrir mão do benefício, ampliando seu apoio ao clube. 7.400 renovações foram feitas antecipadamente pelos sócios até o dia 24 e, destes, 30% optaram por não usar os meses de bônus.
O contador e a funcionalidade da opção pelos bônus foram desenvolvidos pela Feng, empresa que trabalha junto ao Vasco prestando consultoria e fornecendo a plataforma tecnológica do programa de sócios desde 2019. Outras novidades recentes no programa foram os anúncios da destinação da receita do plano 'De Norte a Sul', voltado a torcedores de fora do Rio de Janeiro, para as categorias de base do futebol; e a primeira doação ao INCA de parte das mensalidades da categoria popular Camisas Negras. Foram R$110 mil, correspondentes a 20% do faturamento do plano desde seu lançamento.
O clube publicou recentemente um vídeo-carta aos sócios, em que ressaltou o significado de ser sócio neste momento, que apenas no Twitter teve mais de 190 mil visualizações."Jamais estivemos tão separados, nunca estivemos tão juntos. Ser Gigante é ter o orgulho de escrever mais um capítulo da história mais bonita do futebol." - mensagem no site do programa.
- A união dos torcedores em torno do clube e dos seus valores faz parte da história do Vasco, é o seu DNA. Tudo o que fazemos é pra mostrar ao torcedor como ser sócio representa isso, viver essa identidade e este orgulho, o que fica mais claro pela destinação de receita para a base e para causas sociais. Ter feito o Gigante chegar onde chegou é como ter construído São Januário em outros tempos, significa muito. Temos ressaltado que a ligação do torcedor vai bem além disso e que é claro que o momento é difícil, mas os que podem seguir no programa realmente fazem muita diferença para o Vasco – explicou Eduardo Sá, diretor do Gigante.E MAIS:Campello revela testes positivos de COVID-19 em jogadores do VascoLeven Siano anuncia fim do acordo para Yaya Touré jogar no VascoJornal diz que Balotelli deixará o Brescia e afirma que Brasil é o provável destinoCOLUNA DE VÍDEO: O sucesso do jovem ex-Vasco no futebol europeuValorização de coadjuvantes por Ramon Menezes é motivo de esperança no Vasco E MAIS:

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