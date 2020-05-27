Vasco inicia as renovações de planos da Black Friday e publica números em tempo real

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Começaram na última segunda as renovações dos planos semestrais de sócios do Vasco criados na Black Friday de 2019 e o clube publicou no site do programa um contador, para que a torcida possa acompanhar em tempo real os resultados. Desde o início de maio até às 14h desta quarta foram 19.655 renovações, recuperações ou novas adesões realizadas no programa Gigante.

Os números são a partir de primeiro de maio porque foi possível aos sócios fazer renovações antecipadas de seus planos e optar por ganhar ou não meses de bônus. São 2 meses a mais em planos semestrais ou 3 meses para quem escolher um plano anual. Quem quiser pode abrir mão do benefício, ampliando seu apoio ao clube. 7.400 renovações foram feitas antecipadamente pelos sócios até o dia 24 e, destes, 30% optaram por não usar os meses de bônus.

O contador e a funcionalidade da opção pelos bônus foram desenvolvidos pela Feng, empresa que trabalha junto ao Vasco prestando consultoria e fornecendo a plataforma tecnológica do programa de sócios desde 2019. Outras novidades recentes no programa foram os anúncios da destinação da receita do plano 'De Norte a Sul', voltado a torcedores de fora do Rio de Janeiro, para as categorias de base do futebol; e a primeira doação ao INCA de parte das mensalidades da categoria popular Camisas Negras. Foram R$110 mil, correspondentes a 20% do faturamento do plano desde seu lançamento.

O clube publicou recentemente um vídeo-carta aos sócios, em que ressaltou o significado de ser sócio neste momento, que apenas no Twitter teve mais de 190 mil visualizações."Jamais estivemos tão separados, nunca estivemos tão juntos. Ser Gigante é ter o orgulho de escrever mais um capítulo da história mais bonita do futebol." - mensagem no site do programa.