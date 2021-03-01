Vasco inicia a venda do pacote pay-per-view do Campeonato Carioca

Crédito: Estreia do Vasco no Estadual é contra a Portuguesa (RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Teve início nesta segunda-feira a venda dos pacotes pay-per-view do Vasco para o Campeonato Carioca. Jogos avulsos podem ser adquiridos por R$ 59,90 e o pacote total custa R$ 129,90. Confira a nota publicada no site oficial do clube, que já havia antecipado algumas informações no último fim de semana."Assine o pay per view e assista aos jogos do Vasco com transmissão exclusiva

O Club de Regatas Vasco da Gama lança a comercialização do pay per view do Campeonato Carioca 2021. Além da transmissão de todos os jogos do Vasco, o torcedor terá uma cobertura ampla do pré e do pós-jogo com narração de vascaíno para vascaíno.

Para assistir as partidas do Gigante da Colina, você tem a opção de assinar o pacote do Cariocão ou a compra de jogos avulsos, para ter acesso à transmissão através do link https://cariocao.vasco.com.br/. O assinante poderá assistir em mais de uma tela em um mesmo IP, seja via celular, HDMI ou Chromecast.

-> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro

Comprando o Carioca 2021 pela VascoTV, o torcedor cruzmaltino vai ter acesso a todos os jogos do campeonato na plataforma, incluindo os do Vasco, decisões, clássicos e a garantia de que 100% da receita arrecadada será revertida para o clube.

Nesta segunda-feira (01/03), o Vasco da Gama já inicia a comercialização de seu pacote de pay per view exclusivo do Carioca. E o primeiro encontro na VascoTV já está marcado para quarta-feira (03/03), quando o Cruzmaltino enfrentará a Portuguesa-RJ em sua estreia na competição estadual.