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Vasco inicia a distribuição de agasalhos e cobertores arrecadados em campanha

A 'Vamos todos aquecer um coração' segue recebendo doações de roupas que terão como destino a população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 15:13
Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco iniciou, no último domingo, a distribuição de agasalhos e cobertores arrecadados na campanha "Vamos todos aquecer um coração". As roupas têm como destino a população em situação de rua, mais exposta ao frio do inverno. A entrega foi feita ao Padre Cláudio, na Catedral Metropolitana, no centro da cidade.Há duas semanas, a campanha foi estendida. Mas houve entendimento de que era válido já iniciar a distribuição.
- Antecipamos a primeira etapa dessa entrega porque as pessoas estão passando frio agora. Graças a Deus arrecadamos uma boa quantidade e pudemos mostrar à torcida vascaína que ela pode fazer o bem de onde ela estiver através do site do nosso parceiro - explicou o vice-presidente de responsabilidade social do clube, Horácio Júnior.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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