Vasco inicia a distribuição de agasalhos e cobertores arrecadados em campanha

O Vasco iniciou, no último domingo, a distribuição de agasalhos e cobertores arrecadados na campanha "Vamos todos aquecer um coração". As roupas têm como destino a população em situação de rua, mais exposta ao frio do inverno. A entrega foi feita ao Padre Cláudio, na Catedral Metropolitana, no centro da cidade.Há duas semanas, a campanha foi estendida. Mas houve entendimento de que era válido já iniciar a distribuição.