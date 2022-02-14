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Vasco informa reuniões de Jorge Salgado, presidente do clube, com interessados na SAF cruz-maltina

Mandatário estará em viagem nas próximas duas semanas e se encontrará com possíveis investidores. Carlos Roberto Osório, primeiro vice, assume as funções executivas...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 18:51
Ao mesmo tempo em que avançou no debate interno em relação ao SAF, o Vasco olha para fora. Nesta segunda-feira, o Cruz-Maltino informou que o presidente do clube, Jorge Salgado, terá reuniões com possíveis investidores nas próximas duas semanas. Confira a breve nota, publicada no site oficial cruz-maltino."O presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, comunica que estará em viagem fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período o presidente terá encontros com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. O 1º Vice-Presidente Carlos Roberto Osório ficará no clube a cargo das funções executivas, em coordenação com o presidente."
Jorge Salgado vive o início do segundo ano à frente do Vasco. Neste momento, além de comandar a reestruturação do atual departamento de futebol, que busca o retorno à elite, a abertura ao capital externo é vista como possível solução aos graves problemas financeiros da instituição.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: JorgeSalgadoestáàfrentedoVascohápoucomaisdeumano(JorgePerci/Vasco.com.br

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