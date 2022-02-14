Vasco informa reuniões de Jorge Salgado, presidente do clube, com interessados na SAF cruz-maltina

Ao mesmo tempo em que avançou no debate interno em relação ao SAF, o Vasco olha para fora. Nesta segunda-feira, o Cruz-Maltino informou que o presidente do clube, Jorge Salgado, terá reuniões com possíveis investidores nas próximas duas semanas. Confira a breve nota, publicada no site oficial cruz-maltino."O presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, comunica que estará em viagem fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período o presidente terá encontros com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. O 1º Vice-Presidente Carlos Roberto Osório ficará no clube a cargo das funções executivas, em coordenação com o presidente."