Vasco goleia o Planaltina-DF em estreia na Copa do Brasil Sub-20

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

Atual Campeão, o Vasco fez a sua estreia pela Copa do Brasil Sub-20 ao golear o Planaltina-DF por 6 a 0, em São Januário. O jovem Arthur marcou três gols, enquanto Figueiredo, Marcos Dias e Caio Dantas completaram a vitória dos Meninos da Colina. Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu uma vaga nas oitavas de final da da competição, e aguarda o vencedor do confronto entre São Raimundo-RR e Atlético-GO.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaDurante a partida, o Gigante da Colina comandou as ações e buscou o gol desde o primeiro minuto. Com isso, o time quase abriu o placar logo aos seis minutos com Arthur. Após receber passe de Marlon Gomes, o camisa 11 estufou a rede. No entanto, o gol foi anulado pela arbitragem. De tanto pressionar, o Vasco conseguiu furar o bloqueio e com um lindo passe de Rodrigo, Arthur fez o primeiro gol do jogo.

Se o primeiro tempo terminou com apenas um gol, a etapa final abriu a porteira e o time carioca construiu a goleada. Aos 21, Arthur deu um passe para Figueiredo, que com tranquilidade finalizou. O arqueiro adversário deu rebote e Arthur estava lá para marcar o segundo dele na partida. Cinco minutos depois, o jovem conseguiu um hat-trick, após receber livre na área e só ter o trabalho de empurrar para a rede.

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Com uma margem tranquila, os Meninos da Colina ampliaram o marcador com Figueiredo, Marcos Dias e Caio Dantas, e sacramentaram a goleada logo na estreia da Copa do Brasil da categoria.

- Muito feliz, primeiramente pela vitória, e em ajudar a minha equipe com esses três gols. A gente vem defendendo esse título de Campeão da copa do Brasil. Acredito que é uma responsabilidade maior. A gente soube controlar bem , fizemos bastante gols, que é importante. Os moleques novos vieram pra somar, deram mais velocidade ao nosso time - ressaltou Arthur.