Vasco goleia o Joinville e avança à terceira fase da Copa São Paulo

O Vasco voltou a jogar bem e derrotou o Joinville por 4 a 0 pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols dos Meninos da Colina foram marcados por Andrey, Figueiredo, Julião e Pimentel. Na próxima etapa do torneio, os carioca aguardam o vencedor do confronto entre SKA Brasil e Audax-SP, que se enfrentam nesta quinta-feira. + Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022

DUAS BOLAS NA TRAVECom menos de oito minutos, os Meninos da Colina começar a impor o ritmo de jogo e enfileirar chances de gol. Na primeira delas, Julião cobrou escanteio e Marlon Gomes se antecipou à marcação e carimbou a trave da equipe catarinense. No minuto seguinte, o artilheiro Figueiredo recebeu um belo passe de JP Galvão e na meia-lua encheu o pé e acertou o travessão.

PRESSÃO CRUZ-MALTINAEm outra boa chegada do Vasco, Marcos Dias cruzou, na medida, para Marlon Gomes acertar a trave. O atacante também apareceu bem na área ao ganhar uma disputa pelo alto. A bola sobrou para Figueiredo, que deixou o camisa nove na cara do gol. Contudo, a finalização não foi bem feita e ele perdeu uma grande chance de abrir o placar.

ANDREY ABRE O PLACARSomente no fim do primeiro tempo os meninos da Colina conseguiram transformar a pressão em gol. Na jogada, Vinícius recebeu na ponta direita, se livrou de dois marcadores e tocou para trás. O volante Andrey chegou na área e bateu firme para balançar a meta catarinense.

ARTILHEIRO NA ÁREANa volta do intervalo, Figueiredo voltou a balançar a rede na Copa São Paulo de futebol Júnior. O atacante recebeu um belo passe de JP Galvão, e deu um toque na saída do goleiro Pedro para ampliar o placar para os Meninos da Colina. Marcos dias também levou perigo à defesa do Joinville ao tentar o passe para o camisa nove e a bola sobrar. Porém, a defesa catarinense afastou o perigo.

MAIS DOIS!O Vasco era soberano no jogo até que Juan subiu pela direita e tocou para trás. a defesa do Joinville afastou o perigo, mas Julião finalizou com categoria e ampliou o marcador. No fim , o zagueiro Pimentel arriscou de longe e enganou o goleiro para marcar o quarto gol dos cariocas.

FICHA-TÉCNICAVASCO 4X0 JOINVILLE

​Data-hora: 13/01/2022, às 11hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Giovanni Domenico Canneto VenturiniAssistente 1: Fabrício Porfirio de MouraAssistente 2: Vinicius Santana da SilvaQuarto Árbitro: Vinícius BettioAnalista de Vídeo: Antônio Rogério Batista do Prado

Cartões amarelos: Figueiredo (VAS) / Alexandre, Willian Silva (JEC)Cartões Vermelhos: Alexandre (JEC)

Gols: Andrey (50'/1T), Figueiredo (14'/2T), Julião (34'/2T) e Pimentel (45'/2T)

Vasco (Técnico: Igor Guerra)Cadu, JP Galvão (Cachoeira), Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey (Saulo) e Marlon Gomes (Rayan); Vinícius (Tavares), Figueiredo (Marlon Santos) e Marcos Dias (Juan)

Joinville (Técnico: Elton Belz)​Pedro, Rhuan, Victor, Cayque e Rhuan Rocha (Richard,); Júlio (João Gabriel), Marquinho (Copetti), William Silva; Bruno (Samuel), Vinícius Souza (Kauê 30'/1T) e Nicholas.