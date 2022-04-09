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Começou mal

Vasco frustra torcida e empata com Vila Nova em estreia na Série B

O técnico Zé Ricardo teve duas semanas para preparar o Vasco para a Série B, mas a equipe foi lenta e sem criatividade

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 21:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2022 às 21:38
Clima não ficou nada agradável em São Januário após empate e atuação ruim do time da casa
Clima não ficou nada agradável em São Januário após empate e atuação ruim do time da casa Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
A torcida esgotou os ingressos antecipadamente, lotou São Januário, mas o Vasco mais uma vez a frustrou. Com um desempenho "engessado", o time cruz-maltino ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Vila Nova e deixou os vascaínos irritados, nesta sexta-feira (8).
O time do técnico Zé Ricardo abriu o placar no início com Raniel logo aos oito minutos do primeiro tempo, mas três minutos depois voltou a sofrer com um carma que já carrega há dois anos: a bola parada. Arthur Rezende, de cabeça, empatou.
Na próxima rodada o Vasco visita o CRB em Maceió (AL), já o Vila Nova recebe o Novorizontino em Goiânia (GO).
O experiente meia Wagner, ex-Cruzeiro, Fluminense e Vasco entrou aos 17 minutos do segundo tempo pelo Vila Nova. Ele passou pelo clube cruz-maltino entre 2017 e 2018 e saiu acionando a Justiça de Trabalho. O jogador está com 37 anos.
O técnico Zé Ricardo teve duas semanas para preparar o Vasco para a Série B, mas a equipe foi exatamente igual à que disputou o Campeonato Carioca. Lenta, sem criatividade e com marcação frouxa.
O time goiano não se limitou a somente se defender. O Vila Nova foi, sobretudo, inteligente, explorando os contra-ataques, sabendo amarrar o jogo no momento certo para esfriar a torcida e assim conseguiu manter esse ponto importante.
Raniel quase fez o segundo dele aos 21 minutos do primeiro tempo após um cruzamento da direita onde ele raspou de cabeça e a bola bateu caprichosamente na trave.
Aos 28 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Edimar aproveitou um rebote e chutou no canto do goleiro do Vila Nova. Após três minutos, porém, o VAR foi acionado e o árbitro Leandro Pedro Vuaden interpretou que foi falta de Bruno Nazário durante a jogada.

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