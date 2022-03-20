Vasco firma parceria com plataforma de criptoativos; marca ficará na manga do uniforme cruz-maltino

O Vasco anunciou uma parceria com o Mercado Bitcoin, plataforma de criptoativos presente na América Latina. O contrato terá duração de 24 meses, e a exchange estampará sua marca na manga da camisa do time profissional masculino e do Sub-20. Além disso, o novo patrocínio trará ao clube sua expertise no mundo digital para contribuir com o projeto DIGIVASCO e trará projetos de inovação de forma educativa.A parceria também pretende incentivar o eSports, promovendo peneiras e laboratórios para o desenvolvimento de novos atletas de games como Free Fire, PES, Rainbow Six Siege. Principalmente nas comunidades do entorno do Estádio de São Januário.

- Muito mais do que simplesmente estampar a manga da camisa do Vasco, nós estamos investindo em uma parceria duradoura, que busca apoiar o clube em diferentes frentes, como o desenvolvimento de atletas de eSports, educação financeira para as categorias de base e comunidade de colaboradores e ações sociais - explicou Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, ao site oficial do clube.

Neste acordo estão previstas ações com atletas da base, em que serão oferecidos educação financeira para que eles possam organizar, administrar seus recursos e ajudar a gerir suas carreiras.

- Estamos caminhando para uma segunda fase no relacionamento entre o Mercado Bitcoin e o Vasco. Na primeira, fomos inovadores. Agora, damos mais um passo para que eles ocupem uma posição de destaque no processo de transformação digital do clube, atuando em parceria com a DIGIVASCO, para além do patrocínio convencional. Será parte fundamental da nossa célula de inovação e melhor, todo produto desenvolvido dali gerará receita variável para o clube. O Mercado Bitcoin é o primeiro unicórnio das criptomoedas no Brasil, uma empresa gigante, inovadora e com a cara do Vasco - disse Vitor Roma, Vice-Presidente de Marketing do Vasco.

Cabe salientar que, recentemente, o Vasco já havia firmado uma parceria com a Block4, uma das investidas do Grupo 2TM (holding do Mercado Bitcoin). Por meio dela, ampliou seu projeto de ingressos colecionáveis, em que é possível adquirir ingressos virtuais e ter acesso a recompensas exclusivas.

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- A nossa interação com o clube nos permite trazer toda a estrutura que as empresas do Grupo 2TM podem oferecer e desenvolver juntos formas de apoiar essa nova etapa do Vasco e reforçar sua incrível relação com a torcida - complementa Rabelo.