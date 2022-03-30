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Vasco firma parceria com mais um investimento de Carol Paiffer para o fortalecimento do futebol feminino

Petit Potê é a terceira marca da empresária no movimento de empoderamento das mulheres no esporte e pretende ajudar no desenvolvimento nutricional das atletas...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 21:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 21:09
O Vasco firmou parceria com mais um investimento da empresária Carol Paiffer para o fortalecimento do futebol feminino do clube. Trata-se da empresa “Petit Potê”, que se junta à “Atom S/A” e a “Deixa Ela Treinar”, como nova parceira estratégica para o desenvolvimento nutricional das atletas da equipe cruz-maltina.A marca terá como objetivo auxiliar as jogadoras na reconstrução de fibras musculares, possibilitando um melhor desempenho dentro de campo para o time carioca. Com isso, as atletas receberão mensalmente shakes proteicos e sorvetes 100% naturais, contribuindo para o plano alimentar da equipe, seguindo as orientações dos profissionais do Gigante da Colina.
- Tenho certeza de que a Petit Potê vai auxiliar ainda mais nossas atletas em busca de grandes resultados para a temporada. Me apaixonei pelo empreendimento logo de cara, pois além do sabor delicioso dos produtos, a marca conta uma tabela nutricional sem açúcar, lactose e glúten - comentou Carol.
A investidora do programa “Shark Tank Brasil”, passou de cliente a sócia-investidora da “Petit Potê” em 2021. O negócio tem como CEO Amanda Freires e possui a primeira loja física de sorvetes naturais do Brasil.
- O melhor dessa parceria é agregar uma marca que também conta com lideranças femininas em seu projeto. Nossos propósitos estão alinhados, e com isso, contribuiremos cada vez mais no empoderamento de mulheres nos esportes - declarou Paiffer.
Vale lembrar que a relação de Carol Paiffer com o Vasco surgiu através do streamer Casimiro. Em uma de suas lives, ele a citou e muitos torcedores fizeram uma campanha para que ela pudesse ajudar a instituição em sua situação financeira.
Antes disso, a empresária sempre deixou claro que já tinha a intenção de promover ações de empoderamento de mulheres no esporte. Ao se aproximar do Vasco, ela viu a oportunidade de colocar em prática esses ideais e já englobou três empreendimentos na equipe feminina do clube carioca.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- A sinergia surgida com os torcedores do Vasco é algo inexplicável. Todos os dias recebo diversas mensagens de carinho e agradecimento, e posso dizer que esse é só o começo. Trarei outros empreendimento para esse movimento, auxiliando cada vez mais mulheres a almejarem um futuro melhor por meio dos esportes - disse Carol.
Crédito: AmandaFreires,CEOdaPetitPotê,comasjogadoras doVascoemaçãonoclubecarioca(Divulgação/VascodaGama

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