Vasco faz uma sondagem pelo atacante Tiago Orobó, do Fortaleza

Crédito: Bruno Oliveira

O Vasco segue no processo de montagem de seu elenco para a temporada 2021. Até o momento, o clube anunciou seis reforços e o último foi o goleiro Vanderlei, ex-Grêmio. Ao mapear o mercado, o Cruz-Maltino fez uma sondagem pelo atacante Tiago Orobó, do Fortaleza, e cogitou a possibilidade de um empréstimo até dezembro. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira, e confirmada pelo LANCE!

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O Fortaleza confirmou a sondagem por meio do diretor Sérgio Papellin, mas ainda é uma negociação no início, sem oferta oficial, sendo apenas uma sondagem. O atleta não vem sendo aproveitado na equipe cearense, e só atuou 7 minutos com a camisa do Leão do Pici nesta temporada. O jogador tem contrato com o Fortaleza até junho do ano que vem.

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Aos 26 anos, o centroavante se destacou na Copa do Nordeste pelo América-RN, e foi o principal artilheiro do Brasil no primeiro semestre de 2020. Com as boas atuações, ele chamou atenção de Rogério Ceni, que dirigia o Fortaleza na época. Contudo, ao ser contratado, o jogador foi pouco aproveitado e teve seu empréstimo acertado com a Ponte Preta, em que disputou a Série B na última temporada.