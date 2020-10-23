Vasco faz o primeiro treino no novo CT do Almirante

Um dia histórico. O Vasco fez, nesta sexta-feira, o primeiro treino no novo Centro de Treinamentos do Almirante. O nome é o mesmo do espaço utilizado anteriormente por meio de aluguel, mas esta casa é própria. Fica na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.No primeiro dia de trabalho, o grupo comandado pelo técnico Ricardo Sá Pinto fez trabalhos táticos, técnico e um recreativo, de acordo com o site oficial do clube. Trabalhos visando a recuperação da equipe, que não vence há nove partidas.