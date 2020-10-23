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Vasco faz o primeiro treino no novo CT do Almirante

Na primeira atividade, Ricardo Sá Pinto comandou atividades táticas e técnicas de olho na recuperação da equipe na temporada. Espaço fica na Cidade de Deus...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 19:22

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:22

Crédito: Novo local será utilizado para as atividades do departamento de futebol (Rafael Ribeiro/Vasco
Um dia histórico. O Vasco fez, nesta sexta-feira, o primeiro treino no novo Centro de Treinamentos do Almirante. O nome é o mesmo do espaço utilizado anteriormente por meio de aluguel, mas esta casa é própria. Fica na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.No primeiro dia de trabalho, o grupo comandado pelo técnico Ricardo Sá Pinto fez trabalhos táticos, técnico e um recreativo, de acordo com o site oficial do clube. Trabalhos visando a recuperação da equipe, que não vence há nove partidas.
O espaço, erguido por meio do financiamento coletivo da torcida, ainda não está concluído. A inauguração já havia sido feita e o local utilizado conta com dois campos e praticamente toda a estrutura necessária para o trabalho do departamento de futebol.
A captação de recursos foi dividida em fases e, cada fase em etapas. A primeira fase está com captação e obras quase concluídas.

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