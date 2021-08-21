Vasco faz 123 anos no pior momento de sua história, e pega o Operário para arrancar rumo ao acesso

O mesmo repórter que escreve estas linhas em algum momento não muito distante entendeu que o momento esportivo mais baixo da história do Vasco ocorreu em 2014. Na Série B daquele ano, o Cruz-Maltino perdeu para o Avaí, em São Januário, por 5 a 0. Era o segundo rebaixamento do time. Era a pior derrota do clube em casa em toda a centenária história. Pois o tempo passou e o clube completa 123 anos neste sábado num novo pior momento. E o time entra em campo contra o Operário para reagir e dar um alento à torcida.Alento sim. Porque chamar de presente pode soar até ofensivo. Este é o pior momento da história do clube de São Januário porque é a quarta queda. E porque agora os direitos de televisão não pagam tanto quanto antes aos rebaixados. E porque o Vasco nunca deveu tanto. E nunca teve uma diferença tão grande entre o que arrecada para o que tem de pagar.