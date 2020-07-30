Vasco fará jogo-treino com o Volta Redonda neste sábado

Crédito: Vinícius ganhou ainda mais espaço no Vasco de Ramon Menezes desde o duelo pelo Estadual (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, um jogo-treino com o Volta Redonda para este sábado. O duelo será no Estádio Ronaldo Nazário, casa do São Cristóvão, onde o Cruz-Maltino já vem treinando desde terça-feira. A atividade será às 10h30 e terá transmissão da Vasco TV.Vasco e Volta Redonda se enfrentaram no recém-encerrado Campeonato Carioca. Em março, ainda sob as ordens de Abel Braga, o time de São Januário ficou no 0 a 0.

Do Vasco titular daquele jogo, Marrony foi vendido, Raul tem situação indefinida no clube, Marcos Júnior voltou a ser reserva e a dupla de zaga deverá ser diferente: Werley e Ulisses disputam a vaga do titular Leandro Castan, que se recupera de lesão e, por isso, ainda não tem presença garantida. Ricardo Graça vem jogando ao lado.