Vasco exalta 'gol monumental' de Juninho Pernambucano, que completa 23 anos nesta quinta

Crédito: Juninho marcou um dos gols mais importantes da história do Vasco da Gama (Reprodução

Um dos gols mais importantes da história do Vasco completa 23 anos nesta quinta-feira. Inesquecível e monumental, Juninho Pernambucano cobrou uma falta com categoria e garantiu a classificação do Gigante da Colina para a final da Copa Libertadores 1998 em pleno Monumental de Núñez. Semanas depois, o clube carioca levaria o título e coroaria uma geração de ouro, que será eternamente lembrada na menta e no coração de cada vascaíno.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroEm sua rede social, o Vasco relembrou esse momento mágico com direito a resposta do craque. Além do perfil oficial do clube, a página da Libertadores no Twitter também fez questão de citar um dos gols mais bonitos da principal competição sul-americana de clubes.

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- Contra o River Plate, sensacional(GOL DE QUEM?)Gol do Juninho, Monumental!

Hoje, completam 23 anos desse gol histórico, marcante, sensacional e que ainda arrepia ao assistir! Obrigado por esse momento, Juninho - publicou o Vasco em sua página oficial. Vale destacar que na primeira partida, em São Januário, o Vasco venceu por 1 a 0 com gol do atacante Donizete, o Pantera, e foi para Argentina com uma boa vantagem. No Monumental de Núñez, o River Plate abriu o placar com Sorin aos 22 do primeiro tempo. Porém, no ano de seu centenário, o Cruz-Maltino empatou com um gol espetacular que se tornou cântico da torcida.

A página oficial da Copa Libertadores relembrou o momento e disse que o golaço sacramentou a vaga no caminho da Glória eterna. Um momento marcante, que deu ainda mais moral para aquela equipe erguer o troféu diante do Barcelona, do Equador.

Gol do Juninhoooooo ......Monumentaaaaaaaal!