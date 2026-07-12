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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 08:55

A semana será propícia para confiar na intuição e aproveitar as oportunidades (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock)
A semana será propícia para confiar na intuição e aproveitar as oportunidades Crédito: Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock
A semana favorecerá decisões conscientes, novos aprendizados e oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida. Segundo as cartas do tarot, será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Áries encontrará na estratégia uma grande aliada nesta semana (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Áries encontrará na estratégia uma grande aliada nesta semana Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
A semana será intensa e marcada por decisões rápidas, revela a carta “Cavaleiro de Espadas”. Tome cuidado para não agir por impulso ou falar mais do que deveria. A coragem será sua aliada, mas a estratégia fará toda a diferença.

Touro — A Imperatriz

O nativo de Touro terá os caminhos envolvidos por uma energia de abundância (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Touro terá os caminhos envolvidos por uma energia de abundância Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Uma energia de abundância envolverá seus caminhos, anuncia a carta “A Imperatriz”. A semana favorecerá o crescimento financeiro, o amor e a criatividade . Tudo aquilo que for cultivado com carinho tenderá a florescer.

Gêmeos — 2 de Ouros

O nativo de Gêmeos precisará de equilíbrio para lidar com as responsabilidades (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Gêmeos precisará de equilíbrio para lidar com as responsabilidades Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Os dias exigirão equilíbrio para lidar com diferentes responsabilidades, mostra a carta “2 de Ouros”. Organize seu tempo e evite assumir mais compromissos do que realmente conseguirá cumprir.

Câncer — O Carro

O nativo de Câncer poderá viver uma conquista importante (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Câncer poderá viver uma conquista importante Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
A carta “O Carro” indica avanço e superação. Obstáculos começarão a ficar para trás e uma conquista importante poderá acontecer. Confie na sua determinação e siga em frente.

Leão — 5 de Ouros

O nativo de Leão poderá superar uma dificuldade passageira com persistência (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Leão poderá superar uma dificuldade passageira com persistência Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Evite alimentar pensamentos de escassez ou medo , alerta a carta “5 de Ouros”. Uma dificuldade passageira poderá surgir, mas será superada com persistência. Não hesite em aceitar ajuda de quem deseja o seu bem.

Virgem — A Sacerdotisa

O nativo de Virgem deverá observar mais e falar menos antes de tomar decisões importantes (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Virgem deverá observar mais e falar menos antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Nem tudo precisará ser revelado imediatamente, revela a carta “A Sacerdotisa”. A semana favorecerá estudos, espiritualidade e desenvolvimento da intuição. Observe mais e fale menos antes de tomar decisões importantes.

Libra — 3 de Copas

O nativo de Libra poderá receber boas notícias por meio de amizades e encontros (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Libra poderá receber boas notícias por meio de amizades e encontros Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Boas notícias chegarão por meio de amizades e encontros especiais. A carta “3 de Copas” anuncia celebrações, reconciliações e momentos de alegria compartilhados com pessoas queridas.

Escorpião — 7 de Espadas

O nativo de Escorpião deverá ser prudente para evitar desgastes desnecessários (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Escorpião deverá ser prudente para evitar desgastes desnecessários Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Mantenha atenção redobrada com promessas, acordos e pessoas que não demonstram total transparência, alerta a carta “7 de Espadas”. A prudência evitará desgastes desnecessários ao longo da semana.

Sagitário — 9 de Paus

O nativo de Sagitário poderá ter a persistência recompensada nesta semana (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Sagitário poderá ter a persistência recompensada nesta semana Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Você poderá estar mais perto da vitória do que imagina, mostra a carta “9 de Paus”. Apesar do cansaço, não desista agora. A persistência será recompensada e um ciclo importante se aproximará do fim.

Capricórnio — O Julgamento

O nativo de Capricórnio viverá o momento de encerrar ciclos e abrir uma nova fase (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Capricórnio viverá o momento de encerrar ciclos e abrir uma nova fase Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
A semana poderá trazer respostas e acertos de contas com o passado , revela a carta “O Julgamento”. Chegará o momento de encerrar ciclos, perdoar e abrir espaço para uma nova fase de crescimento.

Aquário — Pajem de Copas

O nativo de Aquário poderá ter o coração tocado por uma surpresa agradável (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Aquário poderá ter o coração tocado por uma surpresa agradável Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
Uma surpresa agradável poderá tocar seu coração, anuncia a carta “Pajem de Copas”. Convites, novas amizades ou o início de um romance serão favorecidos. Permita-se viver as emoções com leveza.

Peixes — 8 de Copas

O nativo de Peixes abrirá novos caminhos ao desapegar do que não faz mais sentido (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)
O nativo de Peixes abrirá novos caminhos ao desapegar do que não faz mais sentido Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock
A carta “8 de Copas” mostra que chegou a hora de deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. Desapegar de situações desgastadas abrirá caminho para experiências muito mais alinhadas com seu propósito.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

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