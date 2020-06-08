Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivo

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O Vasco utilizou suas redes sociais para reverenciar um de seus de jogadores mais emblemáticos. Neste domingo, o clube recordou o ídolo Bellini, zagueiro que defendeu o clube por nove anos e que ficou marcado por ser o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958.

O defensor foi contratado pelo Cruz-Maltino no fim de 1951, após ter iniciado sua carreira no Sanjoanense-SP. Na Colina, sagrou-se campeão carioca de 1952, 1956 e 1958, além de vencer o Torneio Rio-São Paulo de 1958.

Seu grande desempenho na equipe cruz-maltina, que tinha nomes como Ademir Menezes, Danilo Alvim, Ipojucan, Barbosa e Augusto da Costa garantiu a titularidade na Seleção Brasileira. Bellini se caracterizava pela resistência e por ser muito sereno a cada dividida.O grande capitão estaria completando 90 anos no dia de hoje. ?#CentroDeMemoria#VascoDaGama pic.twitter.com/GXUnNZwY20— Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 7, 2020 A ida para o Mundial da Suécia foi o primeiro passo para fazer história. Atuando bem, o defensor só viu a defesa ser vazada na semifinal contra a França (em jogo vencido por 5 a 2 pelo Brasil). Após o triunfo por 5 a 2 sobre a Suécia, coube a ele ser o capitão que eternizou a tradição do jogador erguer o troféu do título.