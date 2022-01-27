Vasco estreia no Campeonato Carioca com vitória sobre o Volta Redonda

O saldo foi positivo. Na estreia das equipes no Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Volta Redonda por 4 a 2. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, na casa do adversário, o Cruz-Maltino mostrou potencial ofensivo e falhas defensivas, mas deixou boa impressão.PRESSÃO MANDANTE, GOL VISITANTEFoi o time da casa quem começou melhor. MV deu um chute para fora, livre, quando eram quase três minutos. Mas logo na primeira investida o Vasco abriu o placar: Weverton fez boa jogada pela direita e Gabriel Pec finalizou sem chances para o goleiro do Voltaço.
VOLUME E GOLSO Cruz-Maltino foi ganhando volume. Aos 28, Bruno Nazário cruzou na cabeça Raniel após boa trama pela direita. Placar ampliado. E dez minutos depois, Pec deu com açúcar para Nene, de primeira, fazer o terceiro. Só que na reta final da primeira etapa, Weverton recuou mal a bola, Thiago Fernandes tentou chutar a bola e acertou MV. Pedrinho cobrou o pênalti e descontou.
MAIS GOLSMal rolou a bola no segundo tempo e Nene cobrou escanteio da esquerda, Juninho recebeu, chutou na direção do gol e o corta-luz dificultou para o goleiro do Volta Redonda. A equipe da casa diminuiu o prejuízo aos 17, quando Dilsinho, de cabeça, aproveitou a pressão que era exercida: 2 a 4.
NADA MUDOUNa reta final da partida, alterações de parte a parte deram ânimo à partida. O goleiro vascaíno chegou a fazer duas boas defesas, mas o placar não foi alterado.