Vasco está escalado para partida contra Tombense; Thiago Rodrigues volta ao time titular

O Vasco está escalado para o jogo contra o Tombense em Muriaé, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem surpresas, o técnico Zé Ricardo escalou o mesmo time que venceu a primeira partida na competição. A diferença fica por conta do retorno de Thiago Rodrigues no gol vascaíno.Confira os 11 titulares do Vasco:Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri Lara, Andrey Santos, Gabriel Pec, Nenê e Figueiredo; Raniel. Técnico Zé Ricardo.
Se vencer, o Cruz-Maltino vai a nove pontos e entrará no G4, algo que não acontece há 42 rodadas, uma vez que não pisou na zona de classificação para o acesso à elite do futebol brasileiro.