Vasco está escalado para partida contra CRB com duas novidades

O Vasco está escalado para a partida contra o CRB, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com novidades, o técnico Zé Ricardo escalou o lateral-direito, recém-contratado, Gabriel Dias e o garoto Figueiredo no lugar de Bruno Nazário. Após a polêmica envolvendo o meia Nenê, o zagueiro Anderson Conceição será o capitão. O atacante Erick está no banco e tem chances de estrear com a camisa cruz-maltina.Confira a escalação divulgada pelo Vasco:Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel, Nene, Gabriel Pec e Figueiredo; Raniel. Técnico: Zé Ricardo.
Diante da pressão por melhores resultados com boas atuações, o treinador cruz-maltino precisa vencer a equipe alagoana para recuperar a confiança do elenco e subir na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.