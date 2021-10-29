Vasco está escalado para o duelo com o CSA pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta sexta-feira contra o CSA, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta colar de vez no G4 e diminuir a diferença para três pontos. A novidade fica por conta de Andrey, que será titular no lugar de Nene, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Marquinhos Gabriel fará a função do camisa 77, mais à frente no meio de campo.Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando sete jogos para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 53 e a equipe carioca pode sair da Colina Histórica ainda mais próxima do pelotão de frente e com confiança para buscar o acesso. O duelo desta noite, às 21h30, será transmitido pela SporTV (menos para o Rio de Janeiro), Premiere e em tempo real pelo LANCE!

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A equipe carioca não poderá contar como meia Nene, que tomou o terceiro amarelo no duelo contra o Náutico. Além dele, Fernando Diniz não poderá contar com Sarrafiore (operou o joelho), Michel (lesionado) e Miranda (suspenso pela Conmebol por doping).

Por outro lado, o volante Andrey volta a ser titular e fará a dupla de volantes ao lado de Bruno Gomes. O camisa 6 teve um mal-estar, que o tirou do duelo Coxa, mas retornou e entrou no segundo tempo do jogo contra o Timbu. O zagueiro Ricardo Graça voltará de suspensão e fará a dupla de zaga ao lado de Leandro Castan.

Além deles, Léo Matos volta a ser relacionado após desfalcar a equipe no domingo, quando foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, na Europa. Ele retornou nesta sexta-feira e ficará como opção no banco de reservas.

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