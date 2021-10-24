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Vasco está escalado para o confronto com o Náutico pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

Walber é a principal novidade entre os titulares, já que Ricardo Graça está suspenso após tomar o terceiro amarelo diante do líder; Zeca continua na direita e Riquelme na esquerda...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 15:05
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta colar de vez no G4 e diminuir a diferença para três pontos. A novidade fica por conta de Walber, que será titular no lugar de Ricardo Graça, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.Com 46 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando oito jogos para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 52 e a equipe carioca pode sair de Recife ainda mais próximo do pelotão de frente e com confiança para buscar o acesso. O duelo desta tarde será transmitido pela TV Globo, Premiere e em tempo real pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A equipe carioca não poderá contar com o zagueiro Ricardo Graça, que tomou o terceiro amarelo no duelo contra o Coritiba. Além dele, Fernando Diniz não poderá contar com Sarrafiore (operou o joelho), Michel (lesionado) e Miranda (suspenso pela Conmebol por doping).
Por outro lado, o volante Andrey e o equatoriano Jhon Sánchez estão recuperados e ficam como opções no banco de reservas. O camisa 6 teve um mal-estar, que o tirou do duelo contra o líder do campeonato. O atacante, por sua vez, busca fazer a sua estreia desde que chegou ao Gigante da Colina, ainda na era-Lisca.
+ Vasco apresenta plano para pagar dívida de R$ 93,5 milhões a credores
Dessa forma, a escalação do Vasco para o duelo contra o Náutico é: Vanderlei, Zeca, Walber, Leandro Castan, Riquelme; Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano. Vasco irá estrear o seu novo primeiro uniforme neste domingo.

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