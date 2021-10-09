Vasco está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Série B; veja o time titular e onde assistir

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste sábado contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, pela 29ª rodada da Série B. Invicto há cinco jogos, o Cruz-Maltino tenta colar de vez no G4 e alcançar a marca de quatro vitórias seguidas na competição. A novidade fica por conta de Gabriel Pec, que conquistou a titularidade ao se destacar as últimas duas vitórias.Com 43 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando dez rodadas para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 48 e a equipe carioca pode sair do Maranhão a apenas dois pontos do pelotão de frente. O duelo desta noite será transmitido pelo Premiere e em tempo real pelo LANCE!