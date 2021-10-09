Vasco está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Série B; veja o time titular e onde assistir

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste sábado contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, pela 29ª rodada da Série B. Invicto há cinco jogos, o Cruz-Maltino tenta colar de vez no G4 e alcançar a marca de quatro vitórias seguidas na competição. A novidade fica por conta de Gabriel Pec, que conquistou a titularidade ao se destacar as últimas duas vitórias.Com 43 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando dez rodadas para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 48 e a equipe carioca pode sair do Maranhão a apenas dois pontos do pelotão de frente. O duelo desta noite será transmitido pelo Premiere e em tempo real pelo LANCE!
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A equipe carioca não poderá contar com o volante Andrey e o atacante Léo Jabá, que se recuperam de lesão. Além dele, o argentino Sarrafiore teve uma lesão no joelho e Miranda segue suspenso, já que foi flagrado no exame antidoping pela Conmebol.
Dessa forma, a escalação do Vasco para o duelo contra o Sampaio Corrêa é: Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme; Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.
FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA X VASCO
Data/Hora: 9/10/2021, às 21hLocal: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!