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futebol

Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense: Erick é a novidade

Camisa 77 está pela primeira vez entre os titulares da equipe cruz-maltina para a partida fora de casa...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 20:52
O Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense, nesta sexta-feira. E a única novidade em relação à equipe que empatou com o CRB, na rodada passada, é a entrada de Erick pela primeira vez como titular. Gabriel Pec começa no banco.A escalação do Vasco, portanto, terá Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel; Erick, Nene e Figueiredo; Raniel.​​O técnico Zé Ricardo está pressionado no cargo e, por consequência, o presidente Jorge Salgado também. Os críticos do trabalho questionam, principalmente, as quase três semanas entre o fim da participação do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca e o início na Série B do Campeonato Brasileiro.
+Veja a tabela da Série B
Antes do empate com o CRB, o Vasco também empatou. Naquela rodada, a primeira, foi com o Vila Nova, em São Januário.
Crédito: VascoestáescaladoparapartidacontraChapecoense(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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