Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense: Erick é a novidade

O Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense, nesta sexta-feira. E a única novidade em relação à equipe que empatou com o CRB, na rodada passada, é a entrada de Erick pela primeira vez como titular. Gabriel Pec começa no banco.A escalação do Vasco, portanto, terá Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel; Erick, Nene e Figueiredo; Raniel.​​O técnico Zé Ricardo está pressionado no cargo e, por consequência, o presidente Jorge Salgado também. Os críticos do trabalho questionam, principalmente, as quase três semanas entre o fim da participação do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca e o início na Série B do Campeonato Brasileiro.