Vasco está definido para enfrentar o Flamengo pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Depois de avançar na Copa do Brasil, o Vasco terá pela frente seu terceiro clássico na temporada. Neste domingo, a equipe mede forças com o Flamengo, no Nilton Santos, às 16h, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Classificado para as semifinais do Carioca, o Cruz-Maltino tenta reencontrar o caminho do bom futebol, já que as últimas atuações não agradaram em nada a torcida. Além disso, os comandados de Zé Ricardo procuram vencer o primeiro clássico da temporada, visto que foram derrotados por Botafogo e Fluminense. No ano passado, o Gigante da Colina derrotou o rival por 3 a 1 e encerrou um jejum de 17 jogos sem vencer o "Clássico dos Milhões". O técnico poderá contar com o retorno do volante Yuri Lara, que se recuperou de lesão e não atua desde a segunda rodada contra o Boavista.