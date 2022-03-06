Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco está definido para enfrentar o Flamengo pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo
futebol

Vasco está definido para enfrentar o Flamengo pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Léo Matos, Riquelme e Getúlio estão entre os titulares para o clássico deste domingo. Por outro lado, o artilheiro Raniel ficará como opção no banco de reservas do Cruz-Maltino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 15:11

Publicado em 06 de Março de 2022 às 15:11

Depois de avançar na Copa do Brasil, o Vasco terá pela frente seu terceiro clássico na temporada. Neste domingo, a equipe mede forças com o Flamengo, no Nilton Santos, às 16h, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Classificado para as semifinais do Carioca, o Cruz-Maltino tenta reencontrar o caminho do bom futebol, já que as últimas atuações não agradaram em nada a torcida. Além disso, os comandados de Zé Ricardo procuram vencer o primeiro clássico da temporada, visto que foram derrotados por Botafogo e Fluminense. No ano passado, o Gigante da Colina derrotou o rival por 3 a 1 e encerrou um jejum de 17 jogos sem vencer o "Clássico dos Milhões". O técnico poderá contar com o retorno do volante Yuri Lara, que se recuperou de lesão e não atua desde a segunda rodada contra o Boavista.
No entanto, o pitbull será reserva, enquanto Vitinho não foi relacionado e ainda não poderá estrear com a camisa do Vasco. Léo Matos, Riquelme e Getúlio são as novidades entre os titulares deste domingo.
A escalação do Vasco no duelo contra o Flamengo é: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Riquelme, Nene, Gabriel Pec; Getúlio.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Onde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!
Crédito: RiquelmeserátitulardoVasconoclássicocontraoFlamengo(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados