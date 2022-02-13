Vasco está definido para enfrentar o Botafogo pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

O Vasco entra em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca com apenas uma alteração em relação ao jogo da última quarta. O lateral-direito Léo Matos entra no time no lugar de Weverton, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O duelo contra o Botafogo será o primeiro clássico do Gigante da Colina nesta temporada e será realizado no Castelão, em São Luís, às 20h.Líder com 13 pontos, a equipe segue invicta no Campeonato Carioca e terá o primeiro grande desafio do ano. Vitinho iniciou a transição com o grupo na última sexta-feira, já Yuri Lara segue no departamento médico e desfalcam a equipe.