Vasco está definido para enfrentar o Botafogo pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

O Vasco entra em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca com apenas uma alteração em relação ao jogo da última quarta. O lateral-direito Léo Matos entra no time no lugar de Weverton, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O duelo contra o Botafogo será o primeiro clássico do Gigante da Colina nesta temporada e será realizado no Castelão, em São Luís, às 20h.Líder com 13 pontos, a equipe segue invicta no Campeonato Carioca e terá o primeiro grande desafio do ano. Vitinho iniciou a transição com o grupo na última sexta-feira, já Yuri Lara segue no departamento médico e desfalcam a equipe.
A esclação do Vasco para o duelo contra o Botafogo é: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
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