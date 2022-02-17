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Vasco está definido para enfrentar o Bangu pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Para o jogo, válido pela 7ª rodada, Zé Ricardo fez três alterações na defesa. Weverton volta de suspensão, Riquelme e Luís Cangá têm mais uma chance de iniciar entre os titulares...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:47
Depois de perder o clássico, o Vasco volta a campo nesta quinta, às 20h30, contra o Bangu, em São Januário. Para o jogo, válido pela sétima rodada, Zé Ricardo fez três alterações na defesa. Weverton volta de suspensão e será titular na lateral-direita. Na esquerda, Riquelme estará pela primeira vez entre os onze escalados pelo comandante. Além deles, o equatoriano Luís Cangá fará dupla com Anderson Conceição na zaga. Na quarta colocação com 13 pontos, a equipe perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca no revés contra o Botafogo. Para a partida desta quinta, Zé Ricardo não poderá contar com Vitinho, que iniciou uma transição com o grupo na última semana. Além dele, Yuri Lara segue no departamento médico e Zé Gabriel foi regularizado depois do tempo estipulado pela federação.
A esclação do Vasco o duelo contra o Bangu é: Thiago Rodrigues, Weverton, Luís Cangá, Anderson Conceição, Riquelme; Matheus Barbosa, Juninho, Nenê; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Onde assistir: Cariocão Play e Tempo real LANCE!
Crédito: LuísCangáserátitulardoVasconoconfrontocomoBangu,emSãoJanuário(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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