Vasco está definido para enfrentar o Bangu pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Depois de perder o clássico, o Vasco volta a campo nesta quinta, às 20h30, contra o Bangu, em São Januário. Para o jogo, válido pela sétima rodada, Zé Ricardo fez três alterações na defesa. Weverton volta de suspensão e será titular na lateral-direita. Na esquerda, Riquelme estará pela primeira vez entre os onze escalados pelo comandante. Além deles, o equatoriano Luís Cangá fará dupla com Anderson Conceição na zaga. Na quarta colocação com 13 pontos, a equipe perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca no revés contra o Botafogo. Para a partida desta quinta, Zé Ricardo não poderá contar com Vitinho, que iniciou uma transição com o grupo na última semana. Além dele, Yuri Lara segue no departamento médico e Zé Gabriel foi regularizado depois do tempo estipulado pela federação.