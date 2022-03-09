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Vasco está definido para enfrentar a Juazeirense pela Copa do Brasil; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Na escalação de Zé Ricardo, Bruno Nazário, Weverton e Raniel estão de volta entre os onze. Vitinho se recuperou de lesão, mas passa por recondicionamento físico e desfalca o time...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 20:41

Publicado em 09 de Março de 2022 às 20:41

Depois de perder o clássico no domingo, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA) e, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. Na escalação, Bruno Nazário, Weverton e Raniel estão de volta entre os onze.Na primeira fase, os comandados de Zé Ricardo eliminaram a Ferroviária com uma vitória por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O atacante Raniel marcou o gol da classificação. Para a partida desta noite, o técnico ainda não poderá contar com o meio-campista Vitinho, que está recuperado de lesão, mas passa por recondicionamento físico.
A escalação do Vasco no duelo contra a Juazeirense o é: Thiago Rodrigues; Weverton, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Bruno Nazário, Nene, Gabriel Pec; Getúlio.
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Crédito: BrunoNazáriovoltaasertitulardoVasconapartidacontraaJuazeirense(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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