Vasco está definido para enfrentar a Juazeirense pela Copa do Brasil; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Depois de perder o clássico no domingo, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA) e, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. Na escalação, Bruno Nazário, Weverton e Raniel estão de volta entre os onze.Na primeira fase, os comandados de Zé Ricardo eliminaram a Ferroviária com uma vitória por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O atacante Raniel marcou o gol da classificação. Para a partida desta noite, o técnico ainda não poderá contar com o meio-campista Vitinho, que está recuperado de lesão, mas passa por recondicionamento físico.