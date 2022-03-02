Vasco está definido para enfrentar a Ferroviária pela Copa do Brasil; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Classificado para as semifinais do Carioca, o Vasco vira a chave e volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino entra em campo nesta noite, às 21h30, diante da Ferroviária, no Estádio Fonte Luminosa. Depois de perder o clássico para o Fluminense, a equipe pode avançar para a segunda fase até com um simples empate, porém uma vitória seria importante para a sequência da temporada. Desde 2017, o Gigante da Colina não vence na estreia da competição nacional. Com uma atuação preocupante do último sábado, Zé Ricardo decidiu fazer alterações na equipe titular. Zé Gabriel ganhou a vaga e o colombiano Juan Quintero fará a sua estreia com a camisa do Vasco.
A escalação do Vasco no duelo contra a Ferroviária é: Thiago Rodrigues, Weverton, Juan Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Juninho: Nenê, Gabriel Pec; Raniel.
+ Confira e simule a tabela da Copa do Brasil
Onde assistir: Prime Vídeo, da Amazon, e Tempo real LANCE!