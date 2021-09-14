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Vasco espera suspensão de Miranda e Walber pode acrescentar fundamento importante para Fernando Diniz

Clube já sabia a data da abertura da contraprova do exame antidoping no qual o defensor revelado em São Januário foi flagrado. Reforço teceu elogios ao próprio jeito de jogar...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 08:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 08:34
Crédito: Walber foi apresentado como novo reforço do Vasco na última segunda-feira (Imagem: Reprodução / VascoTV
O Vasco trabalhava silenciosamente, mas já tinha consciência de que poderá perder uma opção para a zaga. Também por isso o zagueiro Walber foi contratado. Foi o próprio diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, quem admitiu a previsão de suspensão de Miranda por doping pela Conmebol.- Sabíamos desde junho que a abertura da contraprova seria 26 de agosto e que tínhamos esse timing para trazer uma substituição. O Miranda teve uma audiência que foi boa, mas é possível que chegue a suspensão preventiva - admitiu o dirigente.
O Cruz-Maltino teria, desta forma, Ernando, Leandro Castan, Ricardo Graça e Ulisses para o miolo de zaga. A eles e ao ainda disponível Miranda se junta Walber, que se garantiu em alguns fundamentos importantes para o modelo de jogo característico de Fernando Diniz. Um deles é o passe.
- No futebol moderno, a gente tem que saber ter qualidade com a bola no pé. Vamos treinar, aprimorar. Minhas características são de bom passe, gosto de estar com a bola, romper as linhas e, no um contra um, sou muito excelente - pregou o zagueiro emprestado pelo Cuiabá na última segunda-feira.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Walber está regularizado. Assim, deverá ser relacionado para o jogo contra o CRB, nesta quinta-feira.

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