Vasco espera suspensão de Miranda e Walber pode acrescentar fundamento importante para Fernando Diniz

Crédito: Walber foi apresentado como novo reforço do Vasco na última segunda-feira (Imagem: Reprodução / VascoTV

O Vasco trabalhava silenciosamente, mas já tinha consciência de que poderá perder uma opção para a zaga. Também por isso o zagueiro Walber foi contratado. Foi o próprio diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, quem admitiu a previsão de suspensão de Miranda por doping pela Conmebol.- Sabíamos desde junho que a abertura da contraprova seria 26 de agosto e que tínhamos esse timing para trazer uma substituição. O Miranda teve uma audiência que foi boa, mas é possível que chegue a suspensão preventiva - admitiu o dirigente.

O Cruz-Maltino teria, desta forma, Ernando, Leandro Castan, Ricardo Graça e Ulisses para o miolo de zaga. A eles e ao ainda disponível Miranda se junta Walber, que se garantiu em alguns fundamentos importantes para o modelo de jogo característico de Fernando Diniz. Um deles é o passe.

- No futebol moderno, a gente tem que saber ter qualidade com a bola no pé. Vamos treinar, aprimorar. Minhas características são de bom passe, gosto de estar com a bola, romper as linhas e, no um contra um, sou muito excelente - pregou o zagueiro emprestado pelo Cuiabá na última segunda-feira.

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