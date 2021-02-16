Vasco entra com pedido de anulação do jogo contra o Internacional

Crédito: Duelo do último domingo terminou 2 a 0, em São Januário (Ricardo Duarte / Internacional

Como já havia sido informado que ocorreria, o Vasco entrou, nesta terça-feira, com um pedido de impugnação da partida do último domingo, contra o Internacional. No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube se vale do artigo 84, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para tentar a anulação do jogo. Na partida, houve muita reclamação porque Rodrigo Dourado marcou o primeiro gol colorado em posição de impedimento. O VAR, com linhas descalibradas, não recomendou anulação.Confira a breve nota publicada no site oficial do clube:

"Documentos foram enviados ao STJD, na tarde desta terça-feira (16/02)

O Club de Regatas Vasco da Gama, na forma do art. 84, II, do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, apresentou, na tarde desta terça-feira (16/02), ao Superior Tribunal da Justiça Desportiva o pedido de Impugnação da partida entre CR Vasco da Gama x Internacional, ocorrida no último dia 14 de fevereiro de 2021, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 (que se encerra em Fevereiro de 2021).

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