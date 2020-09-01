futebol

Vasco enfrenta o Santos pelo Brasileiro desfalcado da zaga titular

Ricardo Graça testou positivo para Covid-19 e o capitão Leandro Castan foi poupado por recomendação do departamento de fisiologia para evitar desgaste físico...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:01

LanceNet

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A lista de problemas para o técnico Ramon aumentou para a partida contra o Santos, pelo Brasileiro, após a divulgação do resultados da bateria de testes para Covid-19. Os zagueiros Ricardo Graça, Breno e Werley foram os casos positivos da vez. O clube também formou que vai poupar o capitão Leandro Castan por desgaste. Com isso, o Cruz-Maltino terá a zaga reserva contra o Peixe. O substituto natural na defesa seria Werley, que também vai ser obrigado a cumprir a quarentena. Ramon tem como opções Miranda, Ulisses e Marcelo Alves, reforço vindo do Madureira.
Antes disso, o treinador já tinha como desfalques certos o atacante Talles Magno, expulso na partida anterior contra o Fluminense. Outros dois nomes indisponíveis são o atacante Vinicius e o meia Bruno Gomes, que também se recuperam do coronavírus.
As boa notícia é o retorno do meia Andrey, um dos destaques da equipe na temporada, que ficou fora do clássico com o Tricolor para cumprir suspensão por três amarelos.
Ramon deve optar pela utilização de Juninho, volante que entrou no intervalo, no último sábado e agradou. Bruno César também deve ganhar nova chance e começar jogando.
A provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses), Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho, Bruno César, Martín Benítez e Germán Cano.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

