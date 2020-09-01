Vasco enfrenta o Santos pelo Brasileiro desfalcado da zaga titular

A lista de problemas para o técnico Ramon aumentou para a partida contra o Santos, pelo Brasileiro, após a divulgação do resultados da bateria de testes para Covid-19. Os zagueiros Ricardo Graça, Breno e Werley foram os casos positivos da vez. O clube também formou que vai poupar o capitão Leandro Castan por desgaste. Com isso, o Cruz-Maltino terá a zaga reserva contra o Peixe. O substituto natural na defesa seria Werley, que também vai ser obrigado a cumprir a quarentena. Ramon tem como opções Miranda, Ulisses e Marcelo Alves, reforço vindo do Madureira.
Antes disso, o treinador já tinha como desfalques certos o atacante Talles Magno, expulso na partida anterior contra o Fluminense. Outros dois nomes indisponíveis são o atacante Vinicius e o meia Bruno Gomes, que também se recuperam do coronavírus.
As boa notícia é o retorno do meia Andrey, um dos destaques da equipe na temporada, que ficou fora do clássico com o Tricolor para cumprir suspensão por três amarelos.
Ramon deve optar pela utilização de Juninho, volante que entrou no intervalo, no último sábado e agradou. Bruno César também deve ganhar nova chance e começar jogando.
A provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses), Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho, Bruno César, Martín Benítez e Germán Cano.