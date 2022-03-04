Vasco enfrenta a Juazeirense nesta quarta; confira outros confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

A CBF detalhou parte da tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Pela definição, o Vasco, cujo adversário - a Juazeirense - já estava definido, vai entrar em campo nesta quarta-feira (9/3), às 21h30. O duelo será no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). A Rádio Tupi publicou primeiramente.Outros jogos também estão definidos, como o duelo do Santos contra o Fluminense (PI) às 21h30 desta terça-feira. Será no Albertão, em Teresina. O Coritiba vai enfrentar o Pouso Alegre (MG), fora de casa.