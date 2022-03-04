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Vasco enfrenta a Juazeirense nesta quarta; confira outros confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

CBF detalhou parte da tabela dos próximos jogos do mata-mata nacional. Jogos de Vitória, Coritiba e Santos estão entre eles...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:13

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:13

A CBF detalhou parte da tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Pela definição, o Vasco, cujo adversário - a Juazeirense - já estava definido, vai entrar em campo nesta quarta-feira (9/3), às 21h30. O duelo será no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). A Rádio Tupi publicou primeiramente.Outros jogos também estão definidos, como o duelo do Santos contra o Fluminense (PI) às 21h30 desta terça-feira. Será no Albertão, em Teresina. O Coritiba vai enfrentar o Pouso Alegre (MG), fora de casa.
Confira os jogos já detalhados.
8/3 - Figueirense x Cuiabá - Orlando Scapelli, Florianópolis (SC), 21h308/3 - Fluminense (PI) x Santos - Albertão, Teresina (PI), 21h309/3 - Azuriz (PR) x Mirassol - Os Pioneiros, Pato Branco (PR), 19h9/3 - Juazeirense x Vasco - Adauto Moraes, Juazeiro (BA), 21h309/3 - Vitória x Glória (RS) - Barradão, Salvador (BA), 21h3010/3 - Pouso Alegre (MG) x Coritiba (PR) - Irmão Gino Maria Rossi, Pouso Alegre (MG), 21h3010/3 - Avaí x Ceilândia (DF) - Ressacada, Florianópolis (SC), 21h30
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: VascoeJuazeirenseseenfrentaramnaCopadoBrasildetrêsanosatrásReprodução

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