Vasco encerra preparação para a partida diante da Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil

O Vasco encerrou, na tarde desta terça-feira, sua preparação para o duelo decisivo contra a Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado na cidade de Tombos, zona da mata de Minas Gerais, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, Em caso de empate, a vaga será disputada nas cobranças de pênaltis.
> Confira a tabela da Copa do BrasilNa noite desta segunda-feira, o grupo foi recebido com festa por alguns torcedores. Na porta do hotel onde a delegação cruz-maltina está hospedada, torcedores de diversos municípios marcaram presença.
Durante a atividade desta terça, os atletas participaram de um trabalho de finalizações e cobranças de pênaltis. Em entrevista à VascoTV, o lateral direito Léo Matos projetou o duelo e disse que a equipe terá que ter concentração para voltar ao Rio de Janeiro com a classificação garantida.
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– Partida de extrema importância para o decorrer da nossa temporada. A Copa do Brasil é uma competição que podemos conquistar, então a concentração para esse jogo de amanhã precisa ser total. Sobre o Tombense, já estudamos algumas coisas. O Marcelo nos passou algumas informações e em casa mesmo fomos estudando. Vamos chegar preparados amanhã. Estamos confiantes e vamos buscar essa vaga – afirmou o camisa 3.
Ao ser questionado sobre o trabalho do treinador Marcelo Cabo, o jogador elogiou o estilo de jogo que vem sendo implantado e acredita que os jovens estão assimilando bem. Para o lateral, houve uma mudança de um jogo mais reativo para a prioridade na posse de bola.
– É uma filosofia que o Marcelo trouxe com ele. É pouco tempo de trabalho, mas já conseguiu passar algumas coisas para gente. Temos jovens jogadores que assimilam as coisas rapidamente, além de alguns jogadores experientes, já com know how grande no futebol brasileiro. Mudamos nosso estilo de jogo, que antes era reativo. Hoje priorizamos a posse de bola, e isso me agrada muito mais. Corremos menos atrás e ficamos com a bola, consequentemente o jogo fica mais agradável e bonito. Alguns resultados não foram condizentes com nossas atuações, mas é um início de trabalho, as coisas estão andando bem – declarou o lateral-direito.