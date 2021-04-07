Vasco encerra preparação para a partida diante da Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil

Crédito: Vasco fará o seu décimo segundo jogo em Minas Gerais na história da Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco encerrou, na tarde desta terça-feira, sua preparação para o duelo decisivo contra a Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado na cidade de Tombos, zona da mata de Minas Gerais, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, Em caso de empate, a vaga será disputada nas cobranças de pênaltis.

> Confira a tabela da Copa do BrasilNa noite desta segunda-feira, o grupo foi recebido com festa por alguns torcedores. Na porta do hotel onde a delegação cruz-maltina está hospedada, torcedores de diversos municípios marcaram presença.

Durante a atividade desta terça, os atletas participaram de um trabalho de finalizações e cobranças de pênaltis. Em entrevista à VascoTV, o lateral direito Léo Matos projetou o duelo e disse que a equipe terá que ter concentração para voltar ao Rio de Janeiro com a classificação garantida.

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– Partida de extrema importância para o decorrer da nossa temporada. A Copa do Brasil é uma competição que podemos conquistar, então a concentração para esse jogo de amanhã precisa ser total. Sobre o Tombense, já estudamos algumas coisas. O Marcelo nos passou algumas informações e em casa mesmo fomos estudando. Vamos chegar preparados amanhã. Estamos confiantes e vamos buscar essa vaga – afirmou o camisa 3.

Ao ser questionado sobre o trabalho do treinador Marcelo Cabo, o jogador elogiou o estilo de jogo que vem sendo implantado e acredita que os jovens estão assimilando bem. Para o lateral, houve uma mudança de um jogo mais reativo para a prioridade na posse de bola.