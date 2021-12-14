Vasco encerra negociações com Fernando Prass e ex-goleiro não assumirá cargo no clube

A possibilidade de Fernando Prass assumir algum cargo no futebol do Vasco foi descartada. De acordo com o canal "Atenção, Vascaínos", nesta terça-feira (14), o ex-goleiro foi comunicado pela diretoria do Cruz-Maltino sobre o fim das negociações. Prass era cogitado para assumir o posto de coordenador técnico do futebol do clube.As tratativas entre a cúpula vascaína e Fernando Prass tiveram início há mais de duas semanas. No entanto, o campeão da Copa do Brasil de 2011, que acabou de retornar de viagem da Europa, foi informado dos novos planos do clube.
O Cruz-Maltino procura um nome para o futebol desde a saída de Alexandre Pássaro. O preferido do mandatário Jorge Salgado era o de Ricardo Gomes. Mas, após um período de negociações, não houve acerto.
O Vasco planejava contratar um diretor de futebol, um gerente e um coordenador. Entretanto, até o momento apenas Carlos Brazil, que já foi coordenador da base cruz-maltina, desembarcou na Colina para o posto de gerente geral.