Turbo Partners promove evento que traz lideranças do TikTok pela primeira vez ao Espírito Santo

O mercado digital está em constante transformação, e as redes sociais participam diretamente desse movimento. Com a proposta de discutir tendências de consumo, social commerce e novas oportunidades de negócios, o TikTok Day Espírito Santo desembarca pela primeira vez no Estado.
Promovido pela Turbo Partners em parceria com o TikTok e com apoio do Sebrae ES, o evento acontecerá no Enjoy Business, em Vila Velha, reunindo profissionais responsáveis por Ads, TikTok Shop, Business Integrity e desenvolvimento de novos negócios dentro da plataforma. A Rede Gazeta é media partner do encontro.
Além de uma agenda voltada ao marketing digital, o evento chega em um momento em que plataformas de conteúdo passaram a influenciar diretamente o comportamento de consumo. O TikTok, por exemplo, deixou de ser apenas uma rede de entretenimento para se tornar um ambiente de descoberta de produtos, construção de marcas e geração de vendas, aproximando conteúdo, influência e comércio eletrônico em uma mesma experiência.
Trazer o TikTok Day ES para o Espírito Santo é um marco para o ecossistema digital capixaba. Pela primeira vez, líderes globais e nacionais da plataforma estarão aqui, mostrando que o Estado não é apenas espectador das novas tendências de consumo ou somente um Estado com destaque para logística.
Victor Peixoto, CEO da Turbo Partners
Entre os participantes confirmados estão Daniel Sauer, executivo baseado em Dublin, na Irlanda, que atua globalmente na área de Business Integrity & Sales Enablement do TikTok, além de Monique Ticianelli, Agency Partner Manager da plataforma. O encontro contará ainda com a presença de Gabrielle de Mello Vianna e Beatriz Ralston Della Manna, responsáveis por segmentos estratégicos do TikTok Shop, e Bruno Novato, da área de novos negócios do TikTok Ads.
Só para se ter ideia do potencial que estamos falando através desse canal, a plataforma transaciona por mês mais de US$90M em vendas, dos mais diferentes tipos de produtos e tamanho de negócios. Com isso, empresas e empreendedores capixabas têm hoje uma oportunidade real de aprender direto na fonte e se posicionar à frente em um dos canais que mais cresce no e-commerce brasileiro.
Victor Peixoto, CEO da Turbo Partners
A proposta é aproximar empresários, gestores de marketing, lideranças comerciais e marcas capixabas das transformações que vêm redefinindo a jornada de compra dos consumidores. Temas como social commerce, inteligência de dados, publicidade digital e as novas ferramentas de monetização da plataforma estarão entre os assuntos discutidos ao longo da programação.
TikTok Day Espírito Santo
Líderes do TikTok do Brasil e Global reunidos pela primeira vez no Espírito Santo.
25/06/2026
Quinta-feira - de 13h às 17h
Enjoy Business - Alça da Terceira Ponte, 245 Praia da Costa – Vila Velha(ES) - CEP 29101-440