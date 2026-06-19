Turbo Partners promove evento que traz lideranças do TikTok pela primeira vez ao Espírito Santo

O mercado digital está em constante transformação, e as redes sociais participam diretamente desse movimento. Com a proposta de discutir tendências de consumo, social commerce e novas oportunidades de negócios, o TikTok Day Espírito Santo desembarca pela primeira vez no Estado.





Promovido pela Turbo Partners em parceria com o TikTok e com apoio do Sebrae ES, o evento acontecerá no Enjoy Business, em Vila Velha, reunindo profissionais responsáveis por Ads, TikTok Shop, Business Integrity e desenvolvimento de novos negócios dentro da plataforma. A Rede Gazeta é media partner do encontro.





Além de uma agenda voltada ao marketing digital, o evento chega em um momento em que plataformas de conteúdo passaram a influenciar diretamente o comportamento de consumo. O TikTok, por exemplo, deixou de ser apenas uma rede de entretenimento para se tornar um ambiente de descoberta de produtos, construção de marcas e geração de vendas, aproximando conteúdo, influência e comércio eletrônico em uma mesma experiência.



