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Vasco encaminha empréstimo do paraguaio Matías Galarza ao Coritiba até o fim da temporada

Volante entrou em campo em três jogos neste ano e será emprestado para desenvolver seu futebol. O jogador está com seleção paraguaia para o último jogo das eliminatórias ...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 20:00

Publicado em 28 de Março de 2022 às 20:00

O Vasco encaminhou o empréstimo do volante Matías Galarza ao Coritiba até o final da temporada. No momento, o jogador está com a delegação da seleção paraguaia para o último jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Qatar. Quando ele retornar, irá se apresentar à equipe paranaense e assinar o contrato com preço de compra fixado. - Chegamos a um acordo com os clubes e o jogador. Quando voltar da seleção, ele se apresenta ao Coritiba. Empréstimo até o final do ano com opção de compra - disse o empresário Régis Marques em entrevista à rádio paraguaia 730AM Cardinal Deportivo.
Aos 20 anos, Matías Galarza foi convocado pela primeira vez para a seleção principal do Paraguai nestes dois últimos jogos das eliminatórias. Eles entram em campo nesta terça-feira, para enfrentar o Peru, às 20h30 (de Brasília), em Lima. Na última rodada, os comandados de Guillermo Schelotto venceram o Equador por 3 a 1.
Desde que chegou ao Vasco, Galarza teve oportunidades em 2021, mas na atual temporada disputou apenas três partidas sob o comando do técnico Zé Ricardo. O treinador tem utilizado outras opções no banco de reservas como, Andrey Santos, Luiz Henrique e Vitinho. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2025.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca Entre as opções do meio de campo cruz-maltino, o paraguaio não vem tendo tantas chances e será emprestado para desenvolver seu futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o atual técnico do Coxa também é paraguaio: Gustavo Morínigo.
Crédito: MatíasGalarza,doVasco,seráemprestadoaoCoritibaatéofimdatemporada(RafaelRibeiro/Vasco

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