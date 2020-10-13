Vasco encaminha acerto com o técnico português Ricardo Sá Pinto

O Vasco deverá ter um novo treinador em breve. O português Ricardo Sá Pinto tem negociação avançada com o Cruz-Maltino e deve ser anunciado em breve no clube de São Januário. A informação foi publicada originalmente pelo site Ge.com, e confirmada pelo LANCE!.Se confirmado, este será o primeiro trabalho no Brasil do técnico que completou 48 anos anos no último sábado. Ele comandou o Braga, de Portugal, na temporada recém-encerrada, esteve em outros times lusitanos e tem passagens também por clubes da Bélgica, Polônia, Grécia, Croácia e Arábia Saudita.
O Vasco está sem técnico desde a semana passada, quando Ramon Menezes foi demitido. O próximo desafio do time de Leandro Castan, Germán Cano e companhia é o Internacional, neste domingo.