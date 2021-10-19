Vasco encaminha acerto com novo patrocinador máster; acordo pode render R$ 9 milhões ao clube

O Vasco encaminhou o acerto com seu novo patrocinador máster. Trata-se do site de apostas esportivas PixBet, que pretende estampar a frente do uniforme, substituindo assim, o BMG. Com isso, a tendência é que a logo do banco seja deslocada para as costas da camisa. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Azevedo, do canal ‘Fanático Vascaíno’. Dessa forma, o acordo deve render R$ 9 milhões aos cofres do clube carioca e a duração do contrato será até dezembro de 2022 (quinze meses). Atualmente, o Vasco recebe R$ 5 milhões do BMG e terá um acréscimo de R$ 4 milhões por ano no contrato com a PixBet, para estampar o espaço mais nobre do uniforme do clube, segundo o portal "GE".