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Vasco encaminha acerto com novo patrocinador máster; acordo pode render R$ 9 milhões ao clube

Gigante da Colina negocia com o site de apostas esportivas PixBet, que pretende estampar a frente do uniforme, substituindo o BMG. Anúncio oficial deve acontecer nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:45

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:45

Crédito: Vasco deve anunciaro seu novo patrocinador master: o site de apostas esportivas PixBet(Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco encaminhou o acerto com seu novo patrocinador máster. Trata-se do site de apostas esportivas PixBet, que pretende estampar a frente do uniforme, substituindo assim, o BMG. Com isso, a tendência é que a logo do banco seja deslocada para as costas da camisa. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Azevedo, do canal ‘Fanático Vascaíno’. Dessa forma, o acordo deve render R$ 9 milhões aos cofres do clube carioca e a duração do contrato será até dezembro de 2022 (quinze meses). Atualmente, o Vasco recebe R$ 5 milhões do BMG e terá um acréscimo de R$ 4 milhões por ano no contrato com a PixBet, para estampar o espaço mais nobre do uniforme do clube, segundo o portal "GE".
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Há dois meses, o Gigante da Colina negociou com a Betano, outra empresa do ramo de apostas, mas as negociações não avançaram. Na época, o vazamento da informações esfriou o negócio e por esse motivo o clube negocia com cautela para não ter problemas e fechar oficialmente com a PIXBET.
+ Após vencer o líder, Vasco inicia sequência decisiva com quatro confrontos diretos na Série B
O anúncio oficial deve acontecer nesta semana e há chance da marca já estampar o uniforme do clube no duelo contra o Náutico. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 16h, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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