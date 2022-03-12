Vasco encaminha acerto com Lucas Oliveira, ponta do Bangu

O Vasco encaminhou o primeiro reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O ponta Lucas Oliveira, do Bangu, deverá assinar com o clube cruz-maltino no início da próxima semana.Lucas, inclusive, está em campo na noite deste sábado, contra o Flamengo. O Alvirrubro está encerrando a participação no Campeonato Carioca. O provável jogador vascaíno tem 21 anos e disputou todas as partidas do Estadual.