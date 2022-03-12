Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco encaminha acerto com Lucas Oliveira, ponta do Bangu

Meia-atacante do Alvirrrubro deve ser o primeiro reforço do Cruz-Maltino para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele atua contra o Flamengo neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 19:52

Publicado em 12 de Março de 2022 às 19:52

O Vasco encaminhou o primeiro reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O ponta Lucas Oliveira, do Bangu, deverá assinar com o clube cruz-maltino no início da próxima semana.Lucas, inclusive, está em campo na noite deste sábado, contra o Flamengo. O Alvirrubro está encerrando a participação no Campeonato Carioca. O provável jogador vascaíno tem 21 anos e disputou todas as partidas do Estadual.
No Vasco, o ponta vai encorpar o setor mais esvaziado do elenco. Caso, obviamente, a negociação se confirme, ele vai se juntar a Gabriel Pec como opção de velocidade do meio-campo/ataque.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: LucasOliveiradeveseroprimeiroreforçodoVascoparaaSérieBdoBrasileiro(Divulgação/SiteOficialBangu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados