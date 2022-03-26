Vasco encaminha a contratação do atacante uruguaio Carlos de Peña

O Vasco se aproxima de mais um reforço. Desta vez, trata-se do atacante uruguaio Carlos de Peña, que defende o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Em meio à guerra no país do leste europeu, o jogador de 30 anos deverá ser emprestado ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo "Atenção, Vascaínos".O contrato de Peña com o Dínamo vai até o final deste ano, e o acordo encaminhado com o Vasco prevê, inicialmente, cessão até julho. Há, contudo, possibilidade de extensão até o final desta temporada.