Vasco encaminha a contratação do atacante uruguaio Carlos de Peña

O Vasco se aproxima de mais um reforço. Desta vez, trata-se do atacante uruguaio Carlos de Peña, que defende o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Em meio à guerra no país do leste europeu, o jogador de 30 anos deverá ser emprestado ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo "Atenção, Vascaínos".O contrato de Peña com o Dínamo vai até o final deste ano, e o acordo encaminhado com o Vasco prevê, inicialmente, cessão até julho. Há, contudo, possibilidade de extensão até o final desta temporada.
Revelado no Nacional (URU), Carlos de Peña já defendeu também o Middlesbrough e o Real Oviedo antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Nesta temporada ele deu três assistências e marcou dois gols em 23 jogos. O auge dele foi em 2019/2020, quando fez nove gols e deu oito assistências em 38 partidas.
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