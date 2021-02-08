Vasco empresta Kaio Magno, irmão mais velho de Talles, ao Botafogo-SP

Crédito: Sem espaço no Vasco, Kaio Magno é emprestado ao Botafogo-SP até o fim do Paulista 2021 (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco decidiu emprestar o atacante Kaio Magno, irmão mais velho de Talles, ao Botafogo-SP. Desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador, de 21 anos, não teve mais oportunidade no time profissional. Durante a tarde desta segunda, o atleta postou um stories em sua rede social com a legenda: "na estrada em busca de novas realizações". A informação foi inicialmente divulgada pelo canal "Atenção Vascaínos".

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Vale lembrar que o atacante começou a treinar com a equipe profissional em 2020 e disputou apenas duas partidas com a camisa do Vasco, pelo Campeonato Carioca do ano passado. O jogador é irmão do jovem Talles Magno, uma das maiores esperanças da torcida vascaína. Quando ainda atuava na base, o atleta foi emprestado ao Ceará, em 2018.

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A equipe de Ribeirão Preto trouxe diversos reforços para a disputa do Campeonato Paulista 2021, que terá início logo após o fim do Brasileirão. Dessa forma, além de Kaio Magno, a Pantera da Mogiana trouxe o goleiro Caio, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, o zagueiro Matheus Santos, o lateral-esquerdo Pará, o volante Luan, o meia Emerson e os atacantes Denilson e Rafael Marques, ex-Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro.