Vasco empata com Tombense e perde chance de entrar no G4 da Série B

Vasco e Tombense empataram em 1 a 1, em Muriaé (MG), pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, na noite deste domingo. Os gols da partida foram marcados por Igor Henrique, aproveitando falha da zaga do Cruz-Maltino, e Roger Carvalho, contra, após desvio de Raniel. Com isso, o time do técnico Zé Ricardo segue sem conseguir emplacar na competição nacional e perde a chance de entrar no G4. > Confira a tabela na Série B do Brasileirão 2022

Com o empate, o Tombense saiu do Z4 e agora está na 16ª posição, com cinco pontos. Porém, pode perder a posição até o fim da rodada. Já o Cruz-Maltino está em 8º lugar, com 7 pontos.

O gol do Tombense saiu cedo, logo aos cinco do primeiro tempo. Falhas individuais de Gabriel Dias, Quintero e Anderson Conceição, que ficaram apenas olhando a movimentação do camisa 11, Igor Henrique, no lance.

Após, o Cruz-Maltino jogou de maneira desorganizada. Foi um time espaçado em campo, sem movimentação e dependente do Nenê. O camisa 10 chegou a cobrar uma falta no travessão e nada mais produziu. Os lampejos que o Gigante teve foram com as poucas tentativas de Figueiredo.

SEGUNDA ETAPA EM ABERTOO Cruz-Maltino chegou ao gol aos 10 minutos do segundo tempo. Nene cobrou escanteio, Raniel desviou e Roger Carvalho marcou contra. A partida ficou em aberto depois do gol vascaíno. Os times passaram a sair para o jogo e dar mais espaços. Ambos procuraram o resultado até meados da etapa final.

A quantidade de alterações que os treinadores promoveram nos minutos finais atrapalharam o decorrer do jogo e fizeram com que as equipes voltassem a se desorganizar em campo. No fim, terminou tudo igual.FICHA TÉCNICATOMBENSE 1 X 1 VASCO

Data e horário: 01/5/2022, às 18hLocal: Soares Azevedo, em Muriaé (MG)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Renda/Público:

Gols: Igor Henrique (1-0, 5'/1ºT) e Roger Carvalho (1-1, 10'/2ºT)

Cartão amarelo: Keké 34' (2'/2ºT), Jordan (2'/2ºT), Zé Ricardo (2'/2ºT) e Nenê (34'/2ºT)Cartão vermelho: -

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues, Gabriel Dias , Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar, Intervalo); Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Bruno Nazário 38'/2ºT); Gabriel Pec (Palacios, 25'/2ºT), Figueiredo (Lucas Oliveira 25'/2ºT) e Raniel (Getúlio 38'/2ºT).