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Vasco emite nota de repúdio por episódio com drone que sobrevoou São Januário e ameaçou jogadores

O veículo aéreo não tripulado carregava uma bandeira, que continha a frase 'O Vasco vale mais que suas vidas. Joguem por elas'...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 16:23

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:23

Crédito: Divulgação/ Vasco Twitter
Na tarde desta terça-feira, o Vasco emitiu uma nota oficial em que repudia "veementemente" o episódio com o drone que sobrevoou São Januário, no último sábado, na partida contra o CRB, válida pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. O veículo aéreo não tripulado carregava uma bandeira, que continha a frase "O Vasco vale mais que suas vidas. Joguem por elas".
> ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem as maiores notas
O Vasco ainda classificou o episódio como "inadmissível" e destacou que ele foi registrado na súmula da partida. O Cruz-Maltino ainda reafirmou o compromisso "em tomar todas as medidas necessárias para proteger seus atletas e colaboradores".
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!VEJA A NOTA OFICIAL DO VASCO
O Club de Regatas Vasco da Gama repudia veementemente qualquer tipo de violência, intimidação ou ameaça, como a ocorrida no último sábado, 19/06, durante a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o CRB, quando um drone invadiu o Estádio de São Januário carregando uma mensagem que afronta um dos maiores orgulhos dos Vascaínos: a defesa intransigente dos nossos valores, dos nossos atletas e de todos aqueles que, com empenho, orgulho e dedicação, representam e defendem as cores de nosso Clube.
Cobranças e críticas são naturais no futebol e em qualquer democracia e sempre serão aceitas e ouvidas atentamente pelo Clube, desde que mantidas dentro dos limites da civilidade e da legislação. O inadmissível incidente foi, inclusive, registrado na súmula da partida como tendo partido de fora do estádio.
Informamos que as autoridades competentes seguem apurando o trajeto feito pelo drone assim como os responsáveis pelo ato.
O Vasco reafirma seu compromisso em tomar todas as medidas necessárias para proteger seus atletas e colaboradores contra qualquer ato que possa, de qualquer forma, colocar em risco sua integridade física, psíquica ou seu bem-estar.

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