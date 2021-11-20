Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco emite manifesto e reafirma: 'Engajado no combate ao racismo'

No Dia da Consciência Negra, clube se posiciona com nota antirracista, cobra mudanças no futebol e destaca luta centenária pela igualdade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 19:04

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 19:04

Pioneiro na luta contra o racismo, o Vasco se manifestou no Dia da Consciência Negra. Em nota, o clube relembrou a Resposta Histórica, um marco para o futebol brasileiro, ao se negar a tirar os jogadores negros e operários do seu time.
"O Club de Regatas Vasco da Gama tem como um de seus fundamentos identitários a Resposta Histórica que, em 1924, negou a desfiliação de atletas pobres e operários – negros, diversos deles – como requisito para se manter nas disputas esportivas de primeiro escalão".
O Vasco afirmou ainda que estará sempre engajado para combater o racismo, tanto fora, como dentro do clube.
"O Vasco da Gama, engajado na promoção da justiça racial, se mantém inflexível no combate ao racismo e vigilante para que a própria instituição não seja uma reprodutora deste mal".
CONFIRA O MANIFESTO NA ÍNTEGRA
O racismo é um dos elementos definidores da sociedade brasileira. Diversos outros países do mundo são tocados pelo racismo mas, em poucos, se observa um impacto tão grande no cotidiano quanto em nosso país. É de se notar, no entanto, que o Brasil ainda tem dificuldades de lidar de forma ativa com o racismo, tão danoso para o país e, especialmente, para o presente e o futuro da população negra.
O futebol deve se posicionar como espaço de mudança. É um dever deste esporte, o mais popular do Brasil e do mundo, que tem negros como protagonistas e ídolos há um século. Paradoxalmente, o esporte segue sendo palco de atos racistas, como reflexo que é da sociedade que o cerca. O racismo estrutural tem o futebol como um de seus espaços de atuação, o que aumenta a responsabilidade de clubes, federações e torcedores em seu combate.
O Club de Regatas Vasco da Gama tem como um de seus fundamentos identitários a Resposta Histórica que, em 1924, negou a desfiliação de atletas pobres e operários – negros, diversos deles – como requisito para se manter nas disputas esportivas de primeiro escalão.
O combate ao racismo por parte do clube, no entanto, não é uma obra finalizada. O Vasco da Gama, um século depois, segue ao lado daqueles que mantém intacta sua indignação diante do racismo cotidiano – dentro e fora do mundo do futebol. Ter a consciência dos danos causados pelo racismo é um primeiro passo. Ainda a passos lentos, a sociedade vai se aproximando dela. Ao esporte cabe iniciar os próximos passos, aqueles nos quais a mudança se, de fato, concretiza.
O Vasco da Gama, engajado na promoção da justiça racial, se mantém inflexível no combate ao racismo e vigilante para que a própria instituição não seja uma reprodutora deste mal.
Os clubes, como alma do futebol, possuem uma responsabilidade incontornável diante da sociedade. Assumamos nosso papel como parte do problema – e nos tornemos parte da solução.
Club de Regatas Vasco da GamaUm século de combate ao racismoE contando
Crédito: Reprodução/NegroMuro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados