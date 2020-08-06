Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco e Ricardo Graça chegam a acordo por renovação até 2023

Zagueiro de 23 anos revelado na base do Cruz-Maltino acertou permanência no clube por mais três anos e assinatura do novo contrato deve ser feita nos próximos dias...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 19:39
Crédito: Zagueiro de 23 anos tem renovação encaminhada para permancer na Colina (Rafael Ribeiro/ VASCO
O zagueiro Ricardo Graça acertou as bases da permanência no Vasco e, nos próximos dias, deve assinar novo contrato válido até 31 de dezembro de 2023. O atual vínculo venceria no dia 3 de janeiro de 2021. A informação é do GE, confirmada pelo LANCE!
Revelado nas categorias de base de São Januário, o jogador de 23 anos é um dos mais identificados com a torcida e vem vivendo um processo de valorização nos meses, com a chegada até a Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico, em janeiro. As negociações demoraram um pouco mais do que o previsto em razão da pandemia.
Graça soma 57 jogos como profissional e tem dois gols anotados com a camisa cruz-maltina. Sempre que questionado sobre o assunto, o zagueiro reafirmava a intenção de permanecer no clube no qual surgiu para o futebol em 2018.
Ricardo deve fazer parte do time vascaíno que estreia no Brasileirão, no dia 13 de agosto, contra o Sport, em São Januário. O inicial previsto para o próximo domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo precisou ser adiado em razão da classificação do Alviverde para as finais do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados