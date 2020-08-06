Vasco e Ricardo Graça chegam a acordo por renovação até 2023

Crédito: Zagueiro de 23 anos tem renovação encaminhada para permancer na Colina (Rafael Ribeiro/ VASCO

O zagueiro Ricardo Graça acertou as bases da permanência no Vasco e, nos próximos dias, deve assinar novo contrato válido até 31 de dezembro de 2023. O atual vínculo venceria no dia 3 de janeiro de 2021. A informação é do GE, confirmada pelo LANCE!

Revelado nas categorias de base de São Januário, o jogador de 23 anos é um dos mais identificados com a torcida e vem vivendo um processo de valorização nos meses, com a chegada até a Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico, em janeiro. As negociações demoraram um pouco mais do que o previsto em razão da pandemia.

Graça soma 57 jogos como profissional e tem dois gols anotados com a camisa cruz-maltina. Sempre que questionado sobre o assunto, o zagueiro reafirmava a intenção de permanecer no clube no qual surgiu para o futebol em 2018.