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Vasco é recebido com festa em São Luís; Edimar revela espírito para vencer o rival: 'Foco e concentração'

Líder do Campeonato Carioca, Cruz-Maltino terá pela frente o primeiro clássico da temporada contra o Botafogo. Equipes medem força, às 20h, no Castelão, pela sexta rodada...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 20:45
Líder do Campeonato Carioca, o Vasco entrará em campo neste domingo para o primeiro clássico da temporada. No Maranhão, a equipe medirá forças contra o rival Botafogo, às 20h, no Castelão, e busca seguir invicto na competição. A delegação cruz-maltina desembarcou em São Luís e foi recebida com festa pela torcida. Na chegada, o lateral-esquerdo Edimar comentou sobre a expectativa para enfrentar o rival. Ele revelou qual o espírito do time para voltar ao Rio de Janeiro com mais três pontos e se manter na ponta da tabela. Esse será o primeiro clássico do jogador com a camisa do Gigante da Colina.
- A expectativa é muito grande. Se trata de um clássico, da briga pela liderança. Vamos muito confiantes, mas sabendo que nosso adversário é um adversário difícil. É clássico e precisamos entrar com a faca nos dentes. Esse é o nosso espírito. Vamos em busca da vitória para presentear o nosso torcedor, que vai estar lá em peso - afirmou o camisa 6.
Além disso, o lateral falou sobre o rival, que sofreu uma derrota para o Fluminense por 2 a 1 na quinta-feira e passou por mudanças significativas nas últimas horas. Enderson Moreira foi demitido e o interino Lúcio Flávio estará à beira do campo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Acima de tudo é um time que merece respeito. O Botafogo foi o campeão da Série B e está fazendo um bom Carioca, apesar do último resultado. Estão vindo de uma troca de treinador e terão alguns desfalques, mas sabemos que se trata de uma grande equipe. A concentração precisar estar elevada. É isso que o Zé tem nos passado. Foco e concentração são indispensáveis para a conquista dos três pontos - disse.Nene no desembarque do Vasco em São Luís (Rafael Ribeiro/Vasco)
Crédito: VascodesembarcouemSãoLuísefoirecebidocomfestaantesdoclássicocontraoBotafogo(RafaelRibeiro/Vasco

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