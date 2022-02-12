Vasco é recebido com festa em São Luís; Edimar revela espírito para vencer o rival: 'Foco e concentração'

Líder do Campeonato Carioca, o Vasco entrará em campo neste domingo para o primeiro clássico da temporada. No Maranhão, a equipe medirá forças contra o rival Botafogo, às 20h, no Castelão, e busca seguir invicto na competição. A delegação cruz-maltina desembarcou em São Luís e foi recebida com festa pela torcida. Na chegada, o lateral-esquerdo Edimar comentou sobre a expectativa para enfrentar o rival. Ele revelou qual o espírito do time para voltar ao Rio de Janeiro com mais três pontos e se manter na ponta da tabela. Esse será o primeiro clássico do jogador com a camisa do Gigante da Colina.

- A expectativa é muito grande. Se trata de um clássico, da briga pela liderança. Vamos muito confiantes, mas sabendo que nosso adversário é um adversário difícil. É clássico e precisamos entrar com a faca nos dentes. Esse é o nosso espírito. Vamos em busca da vitória para presentear o nosso torcedor, que vai estar lá em peso - afirmou o camisa 6.

Além disso, o lateral falou sobre o rival, que sofreu uma derrota para o Fluminense por 2 a 1 na quinta-feira e passou por mudanças significativas nas últimas horas. Enderson Moreira foi demitido e o interino Lúcio Flávio estará à beira do campo.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

- Acima de tudo é um time que merece respeito. O Botafogo foi o campeão da Série B e está fazendo um bom Carioca, apesar do último resultado. Estão vindo de uma troca de treinador e terão alguns desfalques, mas sabemos que se trata de uma grande equipe. A concentração precisar estar elevada. É isso que o Zé tem nos passado. Foco e concentração são indispensáveis para a conquista dos três pontos - disse.Nene no desembarque do Vasco em São Luís (Rafael Ribeiro/Vasco)