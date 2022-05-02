Vasco é inconstante e acumula empates com times que lutam para se afastar do Z4

A inconstância é um dos motivos que definem o futebol Vasco. Ao todo, o time comandado por Zé Ricardo, acumulou empates com Vila Nova, CRB e Tombense, equipes que, no momento, lutam contra o Z4 na Série B do Campeonato Brasileiro. O outro empate foi com a Chapecoense, que está na parte de cima da tabela.> Anderson Conceição admite falha em gol que o Vasco sofreu do Tombense: 'Cheguei um pouco depois'

O Gigante tem um desempenho e performance do abaixo do esperado. O trabalho é fraco e o Cruz-Maltino não consegue emplacar uma sequência de vitórias, com bons desempenhos, no Brasileirão.

- Tivemos dois tempos distintos na partida, e talvez até por isso o empate acabe sendo um resultado justo - declarou o treinador após o jogo contra o Tombense.

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Nas cinco rodadas já disputadas o time de São Januário foi inconstante. Além de não apresentar organização tática. O Vasco de hoje joga espaçado, sem criação e aproximação entre os jogadores. É um elenco que tem lampejos nos jogos e, consequentemente, consegue os gols. Isso se traduz, na vitória contra a Ponte Preta, onde jogou de uma maneira em cada tempo.

Outro ponto a se destacar é a 'Nenêpendência', aliada ao faro de gols do Raniel. Segundo dados do 'oGol', desde o início da temporada, a equipe da Colina já marcou 25 gols em 20 jogos. O camisa 9 balançou as redes em nove oportunidades, sendo que em quatro destas foram com assistência do Nenê. Ou seja, o atacante fez 36% dos gols vascaínos e em 44,4% foi com passe do camisa 10.

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O empate não pode ser normalizado e não é um resultado justo para uma torcida apaixonada, que lota São Januário e estádios fora do Rio de Janeiro. E além disso, sofre há 43 rodadas sem estar no G4, com um futebol que não é condizente com o Vasco da Gama.