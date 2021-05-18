Vasco e Henrique antecipam fim do contrato, e lateral-esquerdo vai para o Lyon (FRA)

O fim da passagem de Henrique pelo Vasco, antecipada pelo LANCE! em março, não será mais em agosto, quando o contrato vencia. O lateral-esquerdo e o clube chegaram a acordo para antecipar a saída do jogador, que vai defender o Lyon (FRA). No Cruz-Maltino, ele já estava no grupo de atletas fora dos planos. Confira a nota publicada pelo site do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Henrique não é mais jogador do Clube. O Departamento de Futebol e o lateral esquerdo chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira (18/05), acertando a rescisão do contrato que terminaria no próximo dia 02 de agosto.