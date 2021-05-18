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Vasco e Henrique antecipam fim do contrato, e lateral-esquerdo vai para o Lyon (FRA)

Jogador de 27 anos é profissional desde 2013 e terá a primeira experiência fora do Cruz-Maltino. Contrato do atleta na Colina ia até agosto, mas ele já estava fora dos planos...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 16:22
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O fim da passagem de Henrique pelo Vasco, antecipada pelo LANCE! em março, não será mais em agosto, quando o contrato vencia. O lateral-esquerdo e o clube chegaram a acordo para antecipar a saída do jogador, que vai defender o Lyon (FRA). No Cruz-Maltino, ele já estava no grupo de atletas fora dos planos. Confira a nota publicada pelo site do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Henrique não é mais jogador do Clube. O Departamento de Futebol e o lateral esquerdo chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira (18/05), acertando a rescisão do contrato que terminaria no próximo dia 02 de agosto.
Descoberto pelo Gigante da Colina em 2005, Henrique se formou na base cruzmaltina e foi promovido aos profissionais em 2013. Em oito temporadas pela equipe principal, o lateral disputou 192 partidas, deu 11 assistências, marcou um gol e conquistou cinco títulos, incluindo os Estaduais de 2015 e 2016.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Henrique se despede de São Januário como o segundo jogador oriundo da base que mais entrou em campo no Século 21 – ficando atrás apenas de Morais, com 193 partidas. Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Henrique por ter honrado a camisa cruzmaltina durante 16 anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, Cria!"

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