Vasco é goleado pelo Ceará e permanece na zona da degola no Brasileirão

Mais que uma derrota. Goleada. Humilhação. O Vasco passou de um time que pouco produz para um time atropelado em casa. O placar foi de 4 a 1 para o Ceará, que conquistou uma vitória histórica, na noite desta segunda-feira (30), em São Januário e, na tabela, chegou a 29 pontos. O Cruz-Maltino, com 24, segue na zona de rebaixamento.
O JOGO
O placar foi aberto no início do jogo. Carlinhos errou domínio no meio-campo, aos três minutos, e o Ceará foi letal no contra-ataque. Pedro Naresse roubou a bola, tabelou com Vina e deslocou Lucão para abrir o placar. Aos 12, o Gigante Cleber ganhou disputa com Leandro Castan e saiu na cara de Lucão, que foi mais esperto e evitou o gol de cobertura. O banho de bola do Vozão continuou. Aos 25 minutos, Léo Chú fintou pela esquerda e cruzou para Cléber ampliar. Vasco na roda.
A primeira boa chance do Vasco foi, acreditem, aos 34 minutos. Andrey chutou forte, de fora da área, mas o goleiro defendeu. Só que cinco minutos depois um novo contra-ataque quase termina em mais um gol do Ceará. O chute de Cléber foi para fora.
Na segunda etapa, Léo Chú perdeu chance clara, de cabeça, aos 12 minutos. Sete minutos depois, grande chance do Vasco. Ribamar sofreu pênalti, cobrou e converteu para diminuir o prejuízo.
Mas a pouco nítida reação do Vasco foi por terra aos 33 minutos. Lima roubou bola de Gustavo Torres e arrancou em contragolpe. O passe foi para Saulo Mineiro, que fuzilou. Ceará 3 a 1. E a pá de cal foi aos 44 minutos, em pênalti cometido por Miranda, conferido pelo VAR e convertido por Vina.