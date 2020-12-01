Crise

Vasco é goleado pelo Ceará e permanece na zona da degola no Brasileirão

O Vozão não tomou conhecimento do Cruz-Maltino e venceu por 4 a 1, em pleno São Januário
Redação de A Gazeta

30 nov 2020 às 21:24

O Ceará goleou o Vasco com tranquilidade Crédito: Fausto Filho/Ceará SC
Mais que uma derrota. Goleada. Humilhação. O Vasco passou de um time que pouco produz para um time atropelado em casa. O placar foi de 4 a 1 para o Ceará, que conquistou uma vitória histórica, na noite desta segunda-feira (30), em São Januário e, na tabela, chegou a 29 pontos. O Cruz-Maltino, com 24, segue na zona de rebaixamento. 

O JOGO

O placar foi aberto no início do jogo. Carlinhos errou domínio no meio-campo, aos três minutos, e o Ceará foi letal no contra-ataque. Pedro Naresse roubou a bola, tabelou com Vina e deslocou Lucão para abrir o placar. Aos 12, o Gigante Cleber ganhou disputa com Leandro Castan e saiu na cara de Lucão, que foi mais esperto e evitou o gol de cobertura. O banho de bola do Vozão continuou. Aos 25 minutos, Léo Chú fintou pela esquerda e cruzou para Cléber ampliar. Vasco na roda.
A primeira boa chance do Vasco foi, acreditem, aos 34 minutos. Andrey chutou forte, de fora da área, mas o goleiro defendeu. Só que cinco minutos depois um novo contra-ataque quase termina em mais um gol do Ceará. O chute de Cléber foi para fora. 
Na segunda etapa, Léo Chú perdeu chance clara, de cabeça, aos 12 minutos. Sete minutos depois, grande chance do Vasco. Ribamar sofreu pênalti, cobrou e converteu para diminuir o prejuízo.
Mas a pouco nítida reação do Vasco foi por terra aos 33 minutos. Lima roubou bola de Gustavo Torres e arrancou em contragolpe. O passe foi para Saulo Mineiro, que fuzilou. Ceará 3 a 1. E a pá de cal foi aos 44 minutos, em pênalti cometido por Miranda, conferido pelo VAR e convertido por Vina.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

